Александр Лукашенко 30 января в Минске при посещении ОАО «Планар» принял участие в церемонии запуска Центра спецтехнологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики.

Как сообщает пресс-служба президента, новый центр - единственный на территории стран бывшего СССР комплекс, позволяющий изготавливать изделия технологического уровня 90 нм, критически необходимые для создания передовых образцов оборудования электронного машиностроения. Данный центр также служит полигоном для отработки новых версий программного обеспечения, разрабатываемого на предприятии.

Глава государства ставит перед отечественной микроэлектронной промышленностью задачу бежать на полшага впереди, производя востребованную в мире продукцию.

"Это будущее", - заявил Глава государства, говоря о развитии микроэлектронной промышленности. Президент подчеркнул, что в этой сфере надо и далее "бежать на полшага впереди и выдавать продукцию, востребованную во всем мире".

"Если ты не отстанешь, у тебя всегда будет работа и большие деньги. Не только наши, - сказал Александр Лукашенко генеральному директору ОАО "Планар" Сергею Авакову. - Ты опередил все и вся. И в Беларуси, и в России. Ты всех опередил".

Президент отметил, что в Беларуси удалось сохранить те производства, которые остались после Советского Союза. Более того, благодаря помощи, оказанной в свое время государством, оставшиеся с советских времен предприятия удалось модернизировать и сделать передовыми. В этой связи Александр Лукашенко поделился воспоминаниями про свой первый визит на "Интеграл".

"Тогда вообще денег не было, и всем надо было (помочь. - Прим.). Я понимал, что, если бы были деньги, мы бы рванули. Что тогда меня сподвигло? Скорее всего, интуиция. "Интегралу" помогли, - сказал Глава государства. - Знаете, когда человек своими руками что-то создает, и очень сложное, это очень жалко потерять. Это в основе моей жизненной философии. И я цеплялся за все школы, все предприятия, которые у нас были созданы, интуитивно понимая, что они будут нужны".

"И наше время пришло. Мы не зря вкладывали деньги. То, о чем люди в советский период мечтали (те, кто закладывал эту основу), мечты эти начали сбываться", - продолжил он.

Александр Лукашенко также отметил причастность к развитию предприятия Александра Косинца, который в свое время по поручению Главы государства занимался вопросами инновационных преобразований на "Планаре". "А вы упирались, не хотели идти (по этому пути. - Прим.). А сейчас впереди бегут и показывают, какое чудо сотворили. Молодцы. Спасибо вам за это. Это пример того, как мы должны действовать в будущем, - сказал Президент. - Спасибо вам за то, что вы создали такое уникальное производство. В этом направлении будем двигаться, будем помогать всячески".