Экономика РБ


БОЛЕЕ 411 ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ВЫЯВИЛИ В БЕЛАРУСИ 9 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА


16:36 30.01.2026

По итогам трех кварталов 2025 года банковскими работниками выявлено 411 поддельных денежных знаков, из которых 409 – банкноты, 2 – монеты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США – 87,8%. Доля поддельных российских рублей составила 6,1%, евро – 5,4%, белорусских рублей – 0,7%.

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года общее количество подделок уменьшилось на 15,1%. Количество поддельных долларов США уменьшилось на 5,2%, евро – на 42,1%, российских рублей – на 57,6%. Количество подделок белорусских рублей уменьшилось на 2 штуки.

В г. Минске выявлено 55,7% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 4,6 - 12,2%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 41 населенном пункте.

За 9 месяцев 2025 года выявлены поддельные доллары США номиналами 100 и 50 долларов – 71,5% и 28% соответственно, а также две банкноты номиналом 20 долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года количество выявленных подделок номиналом 100 долларов уменьшилось на 21,6%, номиналом 50 долларов увеличилось в 2 раза.

Из числа выявленных поддельных долларов США 13 банкнот – 12 номиналом 50 долларов и одна номиналом 20 долларов относилась к категории частичных подделок (за 9 месяцев 2024 года – 8 банкнот). Данные подделки изготовлены из подлинных банкнот долларов США, на которых произведены изменения основных буквенно-цифровых изображений на более высокий номинал.

К категории суперподделок относились восемь банкнот номиналом 100 долларов США.

Выявленные поддельные доллары США являлись ранее известными разновидностями подделок. В банкнотном строении поддельных российских рублей преобладали банкноты номиналом 5000 рублей – 84%. Выявлены единичные подделки банкнот номиналами 1000 и 500 рублей.

В сравнении с тем же периодом 2024 года количество банкнот номиналом 5000 рублей уменьшилось на 58%.

Все поддельные российские рубли относились к ранее известным разновидностям подделок. Банкнотное строение поддельных российских рублей

В указанном периоде в банкнотном строении поддельных евро преобладали банкноты номиналом 50 евро – 50%, выявлены единичные подделки евро номиналами 500, 200, 100, 20, 10 и 2 евро. Все количество поддельных монет составили две монеты номиналом 2 евро.

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года количество поддельных банкнот номиналом 50 евро уменьшилось на 54,2%, не выявлялись банкноты номиналом 5 евро.

Из выявленных поддельных банкнот евро 13 новой серии ”Европа“ – 10 банкнот номиналом 50 евро, по 1 банкноте номиналами 10, 20 и 100 евро.

Все поддельные евро относились к ранее известным разновидностям подделок.

За 9 месяцев 2025 года выявлены три поддельные банкноты белорусских рублей образца 2009 года – одна номиналом 20 рублей, две номиналом 100 рублей, в отличие от того же периода 2024 года, когда были выявлены пять поддельных банкнот образца 2009 года – одна номиналом 20 рублей, четыре номиналом 100 рублей. Выявленные подделки изготовлены без имитации элементов защиты.

Не выявлялись подделки белорусских рублей образца 2000 года.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлены более 88% поддельных долларов США (в основном плоская печать, а также глубокая печать), 70% поддельных евро (все плоская печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в основном струйная печать, а также электрофотография для долларов США и евро, струйная печать для российских и белорусских рублей).
