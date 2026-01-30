ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ МОГИЛЕВА ПРЕСЕЧЕНЫ ФАКТЫ ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН И РЕАЛИЗАЦИИ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ


14:07 30.01.2026

Комитет госконтроля продолжает проверочные мероприятия на потребительском рынке. В центре внимания – контроль за ценами, наличием и качеством продукции.

Очередные мониторинги проведены в Могилеве. Специалистами областного КГК изучена ситуация в 10 торговых объектах. Установлены нарушения.

Как сообщает Telegram-канал КГК, так, в 4 частных объектах торговли пресечены завышения цен на фрукты и овощи, соки, кондитерские изделия, детские игрушки. Торговые надбавки на ряд товаров были завышены в несколько раз (к примеру, на отечественные огурцы применялась торговая надбавка 150% вместо разрешенных 30%, на импортные томаты – 140% вместо 15% и т.п.).

Установлены факты реализации просроченной и некачественной продукции. В павильоне одного из предпринимателей сняты с продажи кондитерские изделия с истекшими сроками годности на сумму более 160 рублей, а также овощи с признаками порчи.

Выявлены и другие нарушения: реализация товаров без нанесенных на них или их упаковку средств идентификации, без ценников и представления покупателям всей необходимой информации о товарах, отсутствие обязательных к наличию в продаже товаров и др.

По выданным рекомендациям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2026
валюта курс
EUR 3.3731
USD 2.8331
RUB 3.7529
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3831 -0.0236
USD 2.8331 -0.0165
RUB 3.7529 +0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3705 3.3820
USD 2.8300 2.8350
RUB 3.7465 3.7530
подробнее

Конвертация в банках
на 30.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1890 1.1920
EUR/RUB 89.9000 90.2000
USD/RUB 75.4000 75.7000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
