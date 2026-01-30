Комитет госконтроля продолжает проверочные мероприятия на потребительском рынке. В центре внимания – контроль за ценами, наличием и качеством продукции.

Очередные мониторинги проведены в Могилеве. Специалистами областного КГК изучена ситуация в 10 торговых объектах. Установлены нарушения.

Как сообщает Telegram-канал КГК, так, в 4 частных объектах торговли пресечены завышения цен на фрукты и овощи, соки, кондитерские изделия, детские игрушки. Торговые надбавки на ряд товаров были завышены в несколько раз (к примеру, на отечественные огурцы применялась торговая надбавка 150% вместо разрешенных 30%, на импортные томаты – 140% вместо 15% и т.п.).

Установлены факты реализации просроченной и некачественной продукции. В павильоне одного из предпринимателей сняты с продажи кондитерские изделия с истекшими сроками годности на сумму более 160 рублей, а также овощи с признаками порчи.

Выявлены и другие нарушения: реализация товаров без нанесенных на них или их упаковку средств идентификации, без ценников и представления покупателям всей необходимой информации о товарах, отсутствие обязательных к наличию в продаже товаров и др.

По выданным рекомендациям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.