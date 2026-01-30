ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПРОДАЖИ ТЕРМОБЕЛЬЯ MARK FORMELLE ВЫРОСЛИ В 3,6 РАЗА В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ


13:30 30.01.2026

В Беларуси с наступлением морозов резко вырос спрос на термобелье. В топе оказались женские леггинсы и мужские кальсоны, выяснили в Mark Formelle на основе аналитики продаж.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, так, только с 5 по 11 января 2026 года продажи термобелья Mark Formelle выросли в 3,6 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такой же пиковый спрос наблюдался около 5 лет назад при схожей погоде.

Основным фактором повышенного спроса стало резкое похолодание. В такие дни покупка термобелья превращается в базовую необходимость.

Что интересно, белорусы чаще всего утепляют «низы». На первые позиции по продажам вышли женские леггинсы и мужские кальсоны. Среди детской одежды стали очень популярны кальсоны для мальчиков.

К холодам Mark Formelle расширил ассортимент термобелья. В магазинах сейчас представлены шесть линеек. Каждая рассчитана на разную степень холода – от мягкой зимы до суровых морозов, а еще для зимних видов спорта и рыбалки.

В этом сезоне наиболее популярные цвета у белорусов – черный и графит. При этом палитра не ограничивается только базой: мужчинам теперь доступен оттенок хаки, женщинам – тауп. Среди свежих вариантов – лаванда, шалфей и нюд.

«Термобелье – это монопродукт вне моды, поэтому классические модели в этой категории мы выпускаем по несколько лет подряд, актуализируя конструкции раз в 3-4 года (меняем горловинки, длины, прочие нюансы). Именно поэтому если зима оказывается тёплой и на складах появляются остатки, они не теряют актуальности, а превращаются в стратегический запас бренда на следующий сезон. А еще в этой категории продукта действует простое правило: быть готовым к холодам заранее, еще до начала зимы» – объясняют в Mark Formelle.
