Экономика РБ

МИНЭКОНОМИКИ 31 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

13:05 30.01.2026 Начальник главного управления устойчивого развития Минэкономики Василевская Елена Николаевна 31 января 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «О показателях развития лесного хозяйства в 2026-2030 гг». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.