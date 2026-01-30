|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МИНТРУДА РАССКАЗАЛИ, КАК И СКОЛЬКО БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ В ФЕВРАЛЕ
12:41 30.01.2026
В Минтруда и соцзащиты рассказали, как и сколько белорусы будут работать в феврале.
В феврале 2026 года будет всего 28 календарных дней. Для тех, кто работает по пятидневному графику, предусмотрено 20 рабочих и 8 выходных дней. При шестидневной рабочей неделе количество рабочих дней увеличится до 24, а на отдых останется всего 4 дня.
Расчетная норма рабочего времени в январе при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 160 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 160 часов.
В ведомстве напомнили, что расчетная норма рабочего времени на 2026 год установлена постановлением Минтруда и соцзащиты от 16 сентября 2025 года № 95 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2026 год».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2026
Курсы в банках
на 30.01.2026
Конвертация в банках
на 30.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте