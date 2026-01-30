В Минтруда и соцзащиты рассказали, как и сколько белорусы будут работать в феврале.

В феврале 2026 года будет всего 28 календарных дней. Для тех, кто работает по пятидневному графику, предусмотрено 20 рабочих и 8 выходных дней. При шестидневной рабочей неделе количество рабочих дней увеличится до 24, а на отдых останется всего 4 дня.

Расчетная норма рабочего времени в январе при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 160 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 160 часов.

В ведомстве напомнили, что расчетная норма рабочего времени на 2026 год установлена постановлением Минтруда и соцзащиты от 16 сентября 2025 года № 95 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2026 год».