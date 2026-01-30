ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ТУРЧИН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ МАСШТАБНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ШКЛОВСКОМ РАЙОНЕ


12:19 30.01.2026

Сегодня премьер-министр Александр Турчин и управляющий делами Президента Республики Беларусь Юрий Назаров в ходе рабочей поездки в Могилевскую область проинспектировали реализацию масштабного инвестиционного проекта в Шкловском районе. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

В центре внимания — создание современной производственной базы на базе холдинга «Купаловское».

Проект стал прямым продолжением поручений Главы государства, данных в августе 2024 года при передаче холдинга в структуру Управления делами Президента. Ключевая задача — выстроить на этой площадке эталонную модель высокоэффективного агрокомплекса.

Одним из центральных объектов станет обновленный агросервис. После полной реконструкции ремонтных мастерских площадь центра составит более 3,8 тыс. кв. метров. Технологические возможности площадки станут уникальными для региона:

Мощность: одновременное обслуживание до 10 единиц крупногабаритной техники на 15 современных рабочих постах.

Универсальность: выполнение полного цикла работ — от текущего обслуживания тракторов до сложного ремонта зерно- и кормоуборочных комбайнов, а также посевных агрегатов.

Важной особенностью нового центра станет его открытость: услуги по ремонту будут доступны не только для подразделений «Купаловского», но и для всех сельхозпредприятий Шкловского района. Это позволит создать в регионе полноценный кластер агросервиса и укрепить межхозяйственные связи.

Параллельно с производственными площадями модернизируется и социальная инфраструктура. В административно-бытовом корпусе ведутся работы по созданию комфортных условий для персонала, что является обязательным стандартом для современных предприятий агропромышленного комплекса.
