Экономика РБ


LIFE ЗАПУСТИЛ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ВИДЖЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ


11:50 30.01.2026

Цифровой оператор Life встроил виджет, который адаптирует интерфейс сайта life.by для пользователей с дополнительными потребностями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, виджет помогает людям с особенностями зрения, слуха, моторики, внимания, памяти и эпилепсией настроить сайт под свои нужды.

Возможности виджета следующие:

Корректировка цветового режима — контраст, монохром, тёмный фон.

Полезно людям с нарушениями зрения и фоточувствительностью.

Настройка текста — шрифт для дислексии, изменение размера и межбуквенного интервала.

Помогает людям с когнитивными особенностями, дислексией и нарушениями внимания.

Остановка анимации и скрытие изображений.

Снижает нагрузку для людей с эпилепсией и сенсорной чувствительностью.

Выделение заголовков, настройка ссылок, виртуальная закладка.

Упрощает навигацию для людей с нарушениями моторики, памяти и концентрации.

Виджет настраивается через иконку с изображением человека в левом нижнем углу страницы. После активации доступны все функции, а иконку можно перемещать в удобное место.

Расширение позволяет пользователям адаптировать сайт под свои потребности, снижая барьеры и делая работу с контентом комфортной для всех.
