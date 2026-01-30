|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
LIFE ЗАПУСТИЛ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ВИДЖЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
11:50 30.01.2026
Цифровой оператор Life встроил виджет, который адаптирует интерфейс сайта life.by для пользователей с дополнительными потребностями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, виджет помогает людям с особенностями зрения, слуха, моторики, внимания, памяти и эпилепсией настроить сайт под свои нужды.
Возможности виджета следующие:
Корректировка цветового режима — контраст, монохром, тёмный фон.
Полезно людям с нарушениями зрения и фоточувствительностью.
Настройка текста — шрифт для дислексии, изменение размера и межбуквенного интервала.
Помогает людям с когнитивными особенностями, дислексией и нарушениями внимания.
Остановка анимации и скрытие изображений.
Снижает нагрузку для людей с эпилепсией и сенсорной чувствительностью.
Выделение заголовков, настройка ссылок, виртуальная закладка.
Упрощает навигацию для людей с нарушениями моторики, памяти и концентрации.
Виджет настраивается через иконку с изображением человека в левом нижнем углу страницы. После активации доступны все функции, а иконку можно перемещать в удобное место.
Расширение позволяет пользователям адаптировать сайт под свои потребности, снижая барьеры и делая работу с контентом комфортной для всех.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2026
Курсы в банках
на 30.01.2026
Конвертация в банках
на 30.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте