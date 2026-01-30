|О компании
|01.02.2026
|
|
Экономика РБ
СОВРЕМЕННАЯ УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ В ЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ №2 МТЗ ОТКРОЕТСЯ В МАЕ
11:41 30.01.2026
В литейном цехе №2 Минского тракторного завода к 80-летию предприятия планируется открыть современную учебную аудиторию. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник цеха Александр Невмержицкий.
«Это будет класс на 20 мест с компьютерами и интерактивной панелью. Здесь студенты Белорусского национального технического университета, с которым мы сотрудничаем, смогут совмещать теорию с практикой. Студенты получат реальный опыт, а мы — молодые кадры, готовые к работе. Также в аудитории сотрудники МТЗ смогут повышать квалификацию, проходить проверку знаний, сдавать экзамены. Открытие запланировано на май», — подчеркнул Александр Невмержицкий.
Напомним, что в сентябре 2025 года Минский тракторный завод открыл первую в столице учебно-производственную мастерскую для учащихся колледжей на базе механического цеха № 5. Создание подобных аудиторий и мастерских на предприятии направлено на укрепление взаимодействия учреждений образования и производства.
|
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2026
Курсы в банках
на 30.01.2026
Конвертация в банках
на 30.01.2026
|
