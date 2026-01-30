В Беларуси установлен порядок перечисления части платежей за лесопользование в 2026 году. Это предусмотрено постановлением Министерства лесного хозяйства от 22 января 2026 г. № 1.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлено, что в 2026 году платежи за лесопользование в размере 25 % (плата за лесопользование, определенная исходя из таксовой стоимости, устанавливаемой Советом Министров, арендная плата за пользование участком лесного фонда), исчисленные по срокам уплаты в 2026 году организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства, перечисляются лесопользователями на счет главного управления Министерства финансов по Минску, открытый для зачисления в доходы республиканского бюджета платежей. Контроль за уплатой осуществляется администраторами доходов бюджета.

При реализации древесины на корню на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» перечисляется плата за лесопользование, определенная исходя из таксовой стоимости, в размере 25 %.

В случае доначисления платежей за лесопользование в результате их перерасчета 25 % от доначисленной суммы перечисляется на счет главного управления Министерства финансов не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлен перерасчет.

Справка Pravo.by

Согласно Положению о порядке внесения платежей за древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2008 г. № 431, перерасчет платежей за древесину, отпускаемую на корню, производится в случае:

если объем фактически заготовленной древесины превышает объем, указанный в лесорубочном билете, в том числе по породам;

наличия ошибок, допущенных при проведении материально-денежной оценки лесосеки;

неправильного применения лесотаксовых разрядов, такс на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню;

аннулирования лесорубочного билета в связи с изъятием в установленном законодательством порядке участков земель лесного фонда для государственных и общественных нужд, а также при замене лесосек, предусмотренных в пункте 7 статьи 69 Лесного кодекса Республики Беларусь;

изменения такс в соответствии с действующим законодательством за весь объем невырубленной древесины по всем выписанным лесорубочным билетам на основании представляемых лесопользователями юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, справок о фактическом объеме заготовленной древесины в десятидневный срок после введения новых такс, за исключением древесины, приобретенной на биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа»;

реализации древесины в заготовленном виде юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, подчиненными Министерству лесного хозяйства, юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ, для изготовления деревянных комплектов для возведения животноводческих объектов и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2025 г. № 125-З «О республиканском бюджете на 2026 год».

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2026 г.