ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО КАЧЕСТВУ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА


09:23 30.01.2026

МТС занял первое место по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба компании.

Опубликован итоговый рейтинг сетей операторов связи по результатам измерений «БелГИЭ» в 2025 году. Первое место по качеству мобильной связи в Республике Беларусь занял МТС. Его сеть имеет наибольшую итоговую интегральную оценку показателей — 886 баллов из 1000.

Согласно данным «БелГИЭ», МТС лидирует в итоговых интегральных оценках как в целом по стране, так и в областных, районных центрах, городах, поселках городского типа и сельской местности. Мобильный оператор имеет наибольшие совокупные оценки услуг телефонии, а также занимает первое место по качеству передачи данных, воспроизведению видео и загрузке веб-страниц. По итогам года средняя скорость передачи данных к абоненту в райцентрах составила 24,26, в областных городах — 36,9, в столице — 38,76 Мбит/с.

В 2025 году МТС увеличил сеть на 1,5 тысячи базовых станций четвертого и более 200 — третьего поколения. Общее количество объектов связи превысило 20 тысяч. Сегодня покрытие охватывает 98% территории страны, на которой проживают 99,9% населения.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по числу абонентов. Его услугами пользуется 5,7 млн человек. Компания также является победителем в номинации «Мобильный оператор» по итогам открытого голосования потребителей в рамках Премии «Народная Марка» и лидирует по средней скорости мобильного интернета согласно данным независимого исследования SpeedChecker.

«БелГИЭ» — радиочастотная служба, орган государственного надзора за электросвязью. Предприятие ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи, постоянно проводя драйв-тесты множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 «Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля». Итоговая оценка рассчитывается на основе методики Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2026
валюта курс
EUR 3.3731
USD 2.8331
RUB 3.7529
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3831 -0.0236
USD 2.8331 -0.0165
RUB 3.7529 +0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3705 3.3820
USD 2.8300 2.8350
RUB 3.7465 3.7530
подробнее

Конвертация в банках
на 30.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1890 1.1920
EUR/RUB 89.9000 90.2000
USD/RUB 75.4000 75.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте