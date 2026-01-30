МТС занял первое место по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба компании.

Опубликован итоговый рейтинг сетей операторов связи по результатам измерений «БелГИЭ» в 2025 году. Первое место по качеству мобильной связи в Республике Беларусь занял МТС. Его сеть имеет наибольшую итоговую интегральную оценку показателей — 886 баллов из 1000.

Согласно данным «БелГИЭ», МТС лидирует в итоговых интегральных оценках как в целом по стране, так и в областных, районных центрах, городах, поселках городского типа и сельской местности. Мобильный оператор имеет наибольшие совокупные оценки услуг телефонии, а также занимает первое место по качеству передачи данных, воспроизведению видео и загрузке веб-страниц. По итогам года средняя скорость передачи данных к абоненту в райцентрах составила 24,26, в областных городах — 36,9, в столице — 38,76 Мбит/с.

В 2025 году МТС увеличил сеть на 1,5 тысячи базовых станций четвертого и более 200 — третьего поколения. Общее количество объектов связи превысило 20 тысяч. Сегодня покрытие охватывает 98% территории страны, на которой проживают 99,9% населения.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по числу абонентов. Его услугами пользуется 5,7 млн человек. Компания также является победителем в номинации «Мобильный оператор» по итогам открытого голосования потребителей в рамках Премии «Народная Марка» и лидирует по средней скорости мобильного интернета согласно данным независимого исследования SpeedChecker.

«БелГИЭ» — радиочастотная служба, орган государственного надзора за электросвязью. Предприятие ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи, постоянно проводя драйв-тесты множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 «Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля». Итоговая оценка рассчитывается на основе методики Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций.