Постановлением Министерства финансов от 22 января 2026 г. № 4 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br147,5 (ранее Br136,57); 500 – Br196,66 (ранее Br182,09); 583, 585 – Br230,09 (ранее Br213,05); 750 – Br294,99 (ранее Br273,14); 900 – Br353,99 (ранее Br327,76); 916 – Br360,28 (ранее Br333,59); 950 – Br373,65 (ранее Br345,97); 958 – Br376,8 (ранее Br348,88);

платина – 950 – Br191,33 (ранее Br138,5);

серебро – 750 – Br5,43 (ранее Br3,41); 800 – Br5,79 (ранее Br3,63); 875 – Br6,34 (ранее Br3,97); 916 – Br6,63 (ранее Br4,16); 925 – Br6,7 (ранее Br4,2); 960 – Br6,95 (ранее Br4,36).

Постановление Министерства финансов от 27 октября 2025 г. № 115 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.