ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЦЕНЫ НА СКУПАЕМЫЕ У НАСЕЛЕНИЯ ДРАГМЕТАЛЛЫ СКОРРЕКТИРОВАНЫ МИНФИНОМ


09:06 30.01.2026

Постановлением Министерства финансов от 22 января 2026 г. № 4 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br147,5 (ранее Br136,57); 500 – Br196,66 (ранее Br182,09); 583, 585 – Br230,09 (ранее Br213,05); 750 – Br294,99 (ранее Br273,14); 900 – Br353,99 (ранее Br327,76); 916 – Br360,28 (ранее Br333,59); 950 – Br373,65 (ранее Br345,97); 958 – Br376,8 (ранее Br348,88);

платина – 950 – Br191,33 (ранее Br138,5);

серебро – 750 – Br5,43 (ранее Br3,41); 800 – Br5,79 (ранее Br3,63); 875 – Br6,34 (ранее Br3,97); 916 – Br6,63 (ранее Br4,16); 925 – Br6,7 (ранее Br4,2); 960 – Br6,95 (ранее Br4,36).

Постановление Министерства финансов от 27 октября 2025 г. № 115 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2026
валюта курс
EUR 3.3731
USD 2.8331
RUB 3.7529
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3831 -0.0236
USD 2.8331 -0.0165
RUB 3.7529 +0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3705 3.3820
USD 2.8300 2.8350
RUB 3.7465 3.7530
подробнее

Конвертация в банках
на 30.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1890 1.1920
EUR/RUB 89.9000 90.2000
USD/RUB 75.4000 75.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте