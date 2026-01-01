|О компании
|28.01.2026
Экономика РБ
КАК ЭНЕРГОСИСТЕМА БЕЛАРУСИ СПРАВЛЯЕТСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ, РАССКАЗАЛ КАРАНКЕВИЧ
17:10 28.01.2026
К настоящему времени электроснабжение восстановлено в большинстве населенных пунктов Беларуси, где оно было нарушено из-за погодных условий и ледяного дождя. Об этом заявил журналистам вице-премьер по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает Telegram-канал Правительства.
Заместитель премьер-министра подчеркнул, что вопросы обеспечения надежного электро- и теплоснабжения потребителей страны находятся на особом контроле Главы государства и Правительства. Особую значимость они приобретают в период неблагоприятных погодных явлений. Нынешнее повышение температуры до нуля градусов и значительное выпадение осадков в виде дождя, мокрого снега приводит к обледенению деревьев и линий электропередачи. Возрастает вероятность падения деревьев на линии электропередачи, что приводит к нарушению электроснабжения потребителей
Виктор Каранкевич доложил президенту о текущей ситуации в энергоснабжении страны, как среагировало Минэнерго и энергоснабжающие организации на отключение линий электропередач, насколько оперативно была организована работа по восстановлению электроснабжения. Затрагивались также вопросы централизованного теплоснабжения населенных пунктов
Наиболее пострадавшие регионы - Минская, Гомельская и частично Витебская области. По данным за 27-28 января, нарушение электроснабжения было зафиксировано в 475 населенных пунктах Беларуси. В настоящее время оно уже восстановлено по штатной схеме в 450 из них. В 25 населенных пунктах работы еще ведутся. А пока подключены 84 трансформаторные подстанции, задействованы 4 дизель-генераторные установки для обеспечения электроснабжения от мобильных источников. «Там задействованы 56 бригад. Задача - в течение сегодняшнего дня полностью обеспечить восстановление электроснабжения в этих населенных пунктах», - проинформировал Виктор Каранкевич
