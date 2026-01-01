ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


КАК ЭНЕРГОСИСТЕМА БЕЛАРУСИ СПРАВЛЯЕТСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ, РАССКАЗАЛ КАРАНКЕВИЧ


17:10 28.01.2026

К настоящему времени электроснабжение восстановлено в большинстве населенных пунктов Беларуси, где оно было нарушено из-за погодных условий и ледяного дождя. Об этом заявил журналистам вице-премьер по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает Telegram-канал Правительства.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что вопросы обеспечения надежного электро- и теплоснабжения потребителей страны находятся на особом контроле Главы государства и Правительства. Особую значимость они приобретают в период неблагоприятных погодных явлений. Нынешнее повышение температуры до нуля градусов и значительное выпадение осадков в виде дождя, мокрого снега приводит к обледенению деревьев и линий электропередачи. Возрастает вероятность падения деревьев на линии электропередачи, что приводит к нарушению электроснабжения потребителей

Виктор Каранкевич доложил президенту о текущей ситуации в энергоснабжении страны, как среагировало Минэнерго и энергоснабжающие организации на отключение линий электропередач, насколько оперативно была организована работа по восстановлению электроснабжения. Затрагивались также вопросы централизованного теплоснабжения населенных пунктов

Наиболее пострадавшие регионы - Минская, Гомельская и частично Витебская области. По данным за 27-28 января, нарушение электроснабжения было зафиксировано в 475 населенных пунктах Беларуси. В настоящее время оно уже восстановлено по штатной схеме в 450 из них. В 25 населенных пунктах работы еще ведутся. А пока подключены 84 трансформаторные подстанции, задействованы 4 дизель-генераторные установки для обеспечения электроснабжения от мобильных источников. «Там задействованы 56 бригад. Задача - в течение сегодняшнего дня полностью обеспечить восстановление электроснабжения в этих населенных пунктах», - проинформировал Виктор Каранкевич
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.01.2026
валюта курс
EUR 3.4172
USD 2.8508
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4050 -0
USD 2.8508 -0.0085
RUB 3.7412 +0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4105 3.4120
USD 2.8500 2.8580
RUB 3.7270 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1980
EUR/RUB 91.0000 91.6000
USD/RUB 76.2000 76.6000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
