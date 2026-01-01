ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ДО 24 ТЫС. РУБЛЕЙ ЕДИНОВРЕМЕННО. НАЗВАНЫ СУММЫ ВЫПЛАТ ПРИ РОЖДЕНИИ ДВОИХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ В БЕЛАРУСИ


15:02 28.01.2026

В Беларуси установлены актуальные размеры единовременных выплат и объемы социальной помощи для семей, в которых родились двое и более детей.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, с 1 февраля по 30 апреля 2026 года действуют следующие нормы поддержки:

• Финансовые выплаты

При расчете сумм учитывается бюджет прожиточного минимума (БПМ). На каждого из родившихся детей предусмотрены:

Единовременное пособие: 10 БПМ (4 877,2 руб.) на первого ребенка и 14 БПМ (6 957,44 руб.) на второго и последующих.

Дополнительная выплата: 2 БПМ (993,92 руб.) на каждого ребенка из числа родившихся двойней и более детей.

Итоговые суммы к выплате:

При рождении двойни:

13,9 тыс. руб. (28 БПМ) — если дети первые в семье.

15,9 тыс. руб. (32 БПМ) — если в семье уже воспитываются старшие дети.

При рождении тройни:

21,9 тыс. руб. (44 БПМ) — если дети первые в семье.

23,8 тыс. руб. (48 БПМ) — если в семье уже есть дети.

• Услуги бесплатной няни

Помимо финансовой поддержки, государство предоставляет безвозмездную помощь по уходу за детьми до достижения ими трехлетнего возраста:

Для двойни: до 20 часов в неделю.

Для тройни и более детей: до 40 часов в неделю.

Данные меры направлены на усиление социальной защиты семей и создание благоприятных условий для воспитания детей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.01.2026
валюта курс
EUR 3.4172
USD 2.8508
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4050 -0
USD 2.8508 -0.0085
RUB 3.7412 +0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4105 3.4120
USD 2.8500 2.8580
RUB 3.7270 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1980
EUR/RUB 91.0000 91.6000
USD/RUB 76.2000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте