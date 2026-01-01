|О компании
|28.01.2026
Экономика РБ
ДО 24 ТЫС. РУБЛЕЙ ЕДИНОВРЕМЕННО. НАЗВАНЫ СУММЫ ВЫПЛАТ ПРИ РОЖДЕНИИ ДВОИХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ В БЕЛАРУСИ
15:02 28.01.2026
В Беларуси установлены актуальные размеры единовременных выплат и объемы социальной помощи для семей, в которых родились двое и более детей.
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, с 1 февраля по 30 апреля 2026 года действуют следующие нормы поддержки:
• Финансовые выплаты
При расчете сумм учитывается бюджет прожиточного минимума (БПМ). На каждого из родившихся детей предусмотрены:
Единовременное пособие: 10 БПМ (4 877,2 руб.) на первого ребенка и 14 БПМ (6 957,44 руб.) на второго и последующих.
Дополнительная выплата: 2 БПМ (993,92 руб.) на каждого ребенка из числа родившихся двойней и более детей.
Итоговые суммы к выплате:
При рождении двойни:
13,9 тыс. руб. (28 БПМ) — если дети первые в семье.
15,9 тыс. руб. (32 БПМ) — если в семье уже воспитываются старшие дети.
При рождении тройни:
21,9 тыс. руб. (44 БПМ) — если дети первые в семье.
23,8 тыс. руб. (48 БПМ) — если в семье уже есть дети.
• Услуги бесплатной няни
Помимо финансовой поддержки, государство предоставляет безвозмездную помощь по уходу за детьми до достижения ими трехлетнего возраста:
Для двойни: до 20 часов в неделю.
Для тройни и более детей: до 40 часов в неделю.
Данные меры направлены на усиление социальной защиты семей и создание благоприятных условий для воспитания детей.
