В Беларуси установлены актуальные размеры единовременных выплат и объемы социальной помощи для семей, в которых родились двое и более детей.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, с 1 февраля по 30 апреля 2026 года действуют следующие нормы поддержки:

• Финансовые выплаты

При расчете сумм учитывается бюджет прожиточного минимума (БПМ). На каждого из родившихся детей предусмотрены:

Единовременное пособие: 10 БПМ (4 877,2 руб.) на первого ребенка и 14 БПМ (6 957,44 руб.) на второго и последующих.

Дополнительная выплата: 2 БПМ (993,92 руб.) на каждого ребенка из числа родившихся двойней и более детей.

Итоговые суммы к выплате:

При рождении двойни:

13,9 тыс. руб. (28 БПМ) — если дети первые в семье.

15,9 тыс. руб. (32 БПМ) — если в семье уже воспитываются старшие дети.

При рождении тройни:

21,9 тыс. руб. (44 БПМ) — если дети первые в семье.

23,8 тыс. руб. (48 БПМ) — если в семье уже есть дети.

• Услуги бесплатной няни

Помимо финансовой поддержки, государство предоставляет безвозмездную помощь по уходу за детьми до достижения ими трехлетнего возраста:

Для двойни: до 20 часов в неделю.

Для тройни и более детей: до 40 часов в неделю.

Данные меры направлены на усиление социальной защиты семей и создание благоприятных условий для воспитания детей.