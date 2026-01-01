Органы прокуратуры Минской области проверили исполнение законодательства при выплате пособий гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы либо лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Минской области, законодательство предъявляет к лицам, осуществляющим такой уход, целый ряд требований.

В частности, согласно п.22 Положения о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.09.2006 №1149, выплата пособия по уходу прекращается при:

постановке получателя пособия по уходу на психиатрический или наркологический учет;

наличии у получателя пособия по уходу непогашенной или неснятой судимости за преступления, предусмотренные в главах 19 – 22 и 24 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также за тяжкие или особо тяжкие преступления

Обязанность по информированию государственного органа о наступлении обстоятельств для прекращения выплаты пособия законодательство возлагает на получателя пособия.

В ходе надзорных мероприятий прокуроры Минщины выявили факты, когда получатели пособия не сообщали информацию о наступлении судимости либо постановке на психиатрический (наркологический) учет в орган, выплачивающий пособие, и продолжали незаконно его получать.

Выявлены также случаи, когда получатели пособия фактически уход не осуществляли, находясь длительное время за пределами Республики Беларусь.

Как итог – территориальные прокуроры вынесли в адрес районных исполнительных комитетов 6 предписаний. Прокуратура Минской области направила в Минский областной исполнительный комитет информацию об устранении выявленных нарушений и принятии мер к возврату необоснованно уплаченных денежных сумм.

По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора в бюджет в добровольном порядке возвращены денежные средства на общую сумму свыше 11 тыс. рублей.

Кроме того, во исполнение акта прокурорского надзора, Борисовское районное управление по труду, занятости и социальной защите населения предъявило исковое заявление в суд. По результатам его рассмотрения суд взыскал с получателя необоснованно полученное пособие в сумме свыше16 тыс. рублей. Исполнение решения суда взято на контроль.