|28.01.2026
|
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕНСИЙ «3+3» ДОСТИГЛО 68,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
13:32 28.01.2026
В Беларуси число получателей дополнительной накопительной пенсии в рамках программы «3+3»растет: на сегодняшний день в программе участвует уже 68,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства финансов.
«Стравита» уже выплачивает дополнительную накопительную пенсию 61 человеку. До конца текущего года около 1 тыс. граждан будут получать дополнительную накопительную пенсию.
Стать участником программы «3+3» и начать накапливать просто: обратиться в любой офис Стравиты, написать заявление, заключить договор. Или это можно сделать и в личном кабинете на сайте «Стравита».
После уведомить своего работодателя, предоставив ему: копию страхового свидетельства (с предъявлением оригинала) либо электронное страховое свидетельство, воспроизведенное на бумажном носителе; заявление об удержании страхового взноса.
|
|
