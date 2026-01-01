В Беларуси число получателей дополнительной накопительной пенсии в рамках программы «3+3»растет: на сегодняшний день в программе участвует уже 68,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства финансов.

«Стравита» уже выплачивает дополнительную накопительную пенсию 61 человеку. До конца текущего года около 1 тыс. граждан будут получать дополнительную накопительную пенсию.

Стать участником программы «3+3» и начать накапливать просто: обратиться в любой офис Стравиты, написать заявление, заключить договор. Или это можно сделать и в личном кабинете на сайте «Стравита».

После уведомить своего работодателя, предоставив ему: копию страхового свидетельства (с предъявлением оригинала) либо электронное страховое свидетельство, воспроизведенное на бумажном носителе; заявление об удержании страхового взноса.