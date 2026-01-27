|О компании
|28.01.2026
Экономика РБ
ТУРЧИН ОЦЕНИЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ МАЗ
12:21 28.01.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проинспектировал работу производственных корпусов автобусного завода МАЗ, сообщает Telegram-канал Правительства.
В марте 2025 года на Минском автомобильном заводе завершилось строительство нового автобусного производства.
Уже 31 марта здесь был изготовлен первый автобус, а в апреле стартовал промышленный выпуск пассажирской техники
Этапы работ по вводу в эксплуатацию новых цехов шли с опережением графика и завершились на 10 месяцев раньше запланированного срока
Новый корпус площадью более 40 тысяч м² включает цех сварки, окраски и сборки автобусов и сварочно-заготовительно-механический цех. Здесь созданы три автономные линии по производству пассажирской техники, боксы для диагностики, наладки и сдачи автобусов, а также современное складское хозяйство.
С учетом переноса производства со старых площадей адаптирована технология сборки МАЗ 203, МАЗ 206, МАЗ 303, МАЗ 216 и МАЗ 257 (как в междугороднем исполнении, так и модификация для учреждений образования).
Такая стратегическая производственная база позволяет увеличить производственные мощности по выпуску пассажирской техники до 3000 единиц в год, что вдвое превышает предыдущие мощности предприятия и позволяет полностью удовлетворить существующие потребности белорусских городов, а также значительно усилить экспортный потенциал
До 2027 года на новом заводе будет осуществляться параллельный выпуск автобусов 2-го и 3-го поколений, а с 2027 года предприятие полностью перейдет на производство автобусов 3-го поколения
