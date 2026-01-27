ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ТУРЧИН ОЦЕНИЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ МАЗ


12:21 28.01.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проинспектировал работу производственных корпусов автобусного завода МАЗ, сообщает Telegram-канал Правительства.

В марте 2025 года на Минском автомобильном заводе завершилось строительство нового автобусного производства.

Уже 31 марта здесь был изготовлен первый автобус, а в апреле стартовал промышленный выпуск пассажирской техники

Этапы работ по вводу в эксплуатацию новых цехов шли с опережением графика и завершились на 10 месяцев раньше запланированного срока

Новый корпус площадью более 40 тысяч м² включает цех сварки, окраски и сборки автобусов и сварочно-заготовительно-механический цех. Здесь созданы три автономные линии по производству пассажирской техники, боксы для диагностики, наладки и сдачи автобусов, а также современное складское хозяйство.

С учетом переноса производства со старых площадей адаптирована технология сборки МАЗ 203, МАЗ 206, МАЗ 303, МАЗ 216 и МАЗ 257 (как в междугороднем исполнении, так и модификация для учреждений образования).

Такая стратегическая производственная база позволяет увеличить производственные мощности по выпуску пассажирской техники до 3000 единиц в год, что вдвое превышает предыдущие мощности предприятия и позволяет полностью удовлетворить существующие потребности белорусских городов, а также значительно усилить экспортный потенциал

До 2027 года на новом заводе будет осуществляться параллельный выпуск автобусов 2-го и 3-го поколений, а с 2027 года предприятие полностью перейдет на производство автобусов 3-го поколения
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2026
валюта курс
EUR 3.3989
USD 2.8593
RUB 3.7353
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8593 +0.0142
RUB 3.7353 -0.0103
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4105 3.4120
USD 2.8500 2.8580
RUB 3.7270 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1980
EUR/RUB 91.0000 91.6000
USD/RUB 76.2000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте