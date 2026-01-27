Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проинспектировал работу производственных корпусов автобусного завода МАЗ, сообщает Telegram-канал Правительства.

В марте 2025 года на Минском автомобильном заводе завершилось строительство нового автобусного производства.

Уже 31 марта здесь был изготовлен первый автобус, а в апреле стартовал промышленный выпуск пассажирской техники

Этапы работ по вводу в эксплуатацию новых цехов шли с опережением графика и завершились на 10 месяцев раньше запланированного срока

Новый корпус площадью более 40 тысяч м² включает цех сварки, окраски и сборки автобусов и сварочно-заготовительно-механический цех. Здесь созданы три автономные линии по производству пассажирской техники, боксы для диагностики, наладки и сдачи автобусов, а также современное складское хозяйство.

С учетом переноса производства со старых площадей адаптирована технология сборки МАЗ 203, МАЗ 206, МАЗ 303, МАЗ 216 и МАЗ 257 (как в междугороднем исполнении, так и модификация для учреждений образования).

Такая стратегическая производственная база позволяет увеличить производственные мощности по выпуску пассажирской техники до 3000 единиц в год, что вдвое превышает предыдущие мощности предприятия и позволяет полностью удовлетворить существующие потребности белорусских городов, а также значительно усилить экспортный потенциал

До 2027 года на новом заводе будет осуществляться параллельный выпуск автобусов 2-го и 3-го поколений, а с 2027 года предприятие полностью перейдет на производство автобусов 3-го поколения