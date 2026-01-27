ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ УВЕЛИЧЕНА ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


11:43 28.01.2026

В Беларуси с 1 января увеличена зарплата работников социального обслуживания.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, повышение заработной платы работников сферы социального обслуживания осуществляется планомерно в рамках выполнения важнейшего показателя социально-экономического развития страны на 2026 год по росту реальных располагаемых денежных доходов населения (104,8% к 2025 году).

Очередной этап повышения заработной платы произведен с 1 января 2026 года, в результате чего, по оценке, заработная плата работников сферы социального обслуживания вырастет более чем на 16% по сравнению с 2025 годом.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 22 января 2026 г. № 4 с 1 января 2026 г. предусмотрено :

1. Установление единых размеров средств, направляемых на выплату надбавок за сложность труда и за характер труда от суммы окладов работников для аналогичных типов учреждений социального обслуживания вне зависимости от места их расположения.

Размеры надбавок для всех типов учреждений социального обслуживания определены на уровне размеров, установленных для аналогичных типов учреждений г. Минска.

Дифференцированный подход по установлению надбавок сохраняется только в отношении типов учреждений.

2. Увеличение размеров надбавки за работу в сфере соцобслуживания от базовой ставки: специалистам, непосредственно участвующим в оказании социальных услуг (специалист по социальной работе, руководитель кружка и др.) – на 65% (+193 рубля); остальным работникам – на 50% (+148,5 руб.).

3. Увеличение размера средств, направляемых на выплату надбавки за характер труда рабочим санаторно-курортных организаций, подчиненных Министерству, с 45% до 85% (в среднем +120 рублей).

4. В целях оптимизации количества стимулирующих выплат исключена надбавка за специфику работы в организациях, подчиненных и относящихся к сфере (области) деятельности Минтруда и соцзащиты.

Для сохранения уровня заработной платы работников соразмерно увеличены размеры средств на выплату надбавок за сложность труда и за характер труда.

При этом постановлением четко предусмотрено, что каждому работнику в его заработной плате объем средств по отмененной надбавке будет сохранен.

При дальнейшем росте базовой ставки размеры надбавок работников социального обслуживания будут соразмерно увеличиваться.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2026
валюта курс
EUR 3.3989
USD 2.8593
RUB 3.7353
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8593 +0.0142
RUB 3.7353 -0.0103
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3960 3.4100
USD 2.8500 2.8580
RUB 3.7270 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1980
EUR/RUB 91.0000 91.6000
USD/RUB 76.2000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте