1. Установление единых размеров средств, направляемых на выплату надбавок за сложность труда и за характер труда от суммы окладов работников для аналогичных типов учреждений социального обслуживания вне зависимости от места их расположения.

Размеры надбавок для всех типов учреждений социального обслуживания определены на уровне размеров, установленных для аналогичных типов учреждений г. Минска.

Дифференцированный подход по установлению надбавок сохраняется только в отношении типов учреждений.

2. Увеличение размеров надбавки за работу в сфере соцобслуживания от базовой ставки: специалистам, непосредственно участвующим в оказании социальных услуг (специалист по социальной работе, руководитель кружка и др.) – на 65% (+193 рубля); остальным работникам – на 50% (+148,5 руб.).

3. Увеличение размера средств, направляемых на выплату надбавки за характер труда рабочим санаторно-курортных организаций, подчиненных Министерству, с 45% до 85% (в среднем +120 рублей).

4. В целях оптимизации количества стимулирующих выплат исключена надбавка за специфику работы в организациях, подчиненных и относящихся к сфере (области) деятельности Минтруда и соцзащиты.

Для сохранения уровня заработной платы работников соразмерно увеличены размеры средств на выплату надбавок за сложность труда и за характер труда.

При этом постановлением четко предусмотрено, что каждому работнику в его заработной плате объем средств по отмененной надбавке будет сохранен.

При дальнейшем росте базовой ставки размеры надбавок работников социального обслуживания будут соразмерно увеличиваться.