|28.01.2026
Экономика РБ
ОПРОС: РУКОВОДИТЕЛИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ ПЛАНИРУЮТ РОСТ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ И СТАБИЛЬНУЮ ЗАГРУЗКУ МОЩНОСТЕЙ
11:29 28.01.2026
Руководители промпредприятий планируют рост объемов производства, увеличение спроса и занятости. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного в январе НИЭИ Минэкономики, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Согласно исследованию, 64% директоров сообщило о повышении либо сохранении объемов выпуска, 65% респондентов отметило позитивную либо стабильную динамику спроса.
Увеличился по сравнению с декабрем и средний период обеспеченности предприятий заказами – до 3,1 месяца работы.
Коэффициент загрузки производственных мощностей не изменился и составляет 67%.
Сохранение либо рост численности занятых на предприятиях отметили 83 % опрошенных.
В январе 2026 года, как и ранее, среди направлений использования инвестиций лидируют обновление (80%) и расширение (35%) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 19% и 17% компаний соответственно.
В краткосрочной перспективе большинство руководителей ожидают увеличения спроса на свою продукцию и объемов выпуска, растет доля топ-менеджеров, планирующих найм новых работников.
