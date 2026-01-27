ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ОПРОС: РУКОВОДИТЕЛИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ ПЛАНИРУЮТ РОСТ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ И СТАБИЛЬНУЮ ЗАГРУЗКУ МОЩНОСТЕЙ


11:29 28.01.2026

Руководители промпредприятий планируют рост объемов производства, увеличение спроса и занятости. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного в январе НИЭИ Минэкономики, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Согласно исследованию, 64% директоров сообщило о повышении либо сохранении объемов выпуска, 65% респондентов отметило позитивную либо стабильную динамику спроса.

Увеличился по сравнению с декабрем и средний период обеспеченности предприятий заказами – до 3,1 месяца работы.

Коэффициент загрузки производственных мощностей не изменился и составляет 67%.

Сохранение либо рост численности занятых на предприятиях отметили 83 % опрошенных.

В январе 2026 года, как и ранее, среди направлений использования инвестиций лидируют обновление (80%) и расширение (35%) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 19% и 17% компаний соответственно.

В краткосрочной перспективе большинство руководителей ожидают увеличения спроса на свою продукцию и объемов выпуска, растет доля топ-менеджеров, планирующих найм новых работников.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2026
валюта курс
EUR 3.3989
USD 2.8593
RUB 3.7353
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8593 +0.0142
RUB 3.7353 -0.0103
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3960 3.4100
USD 2.8500 2.8580
RUB 3.7270 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1980
EUR/RUB 91.0000 91.6000
USD/RUB 76.2000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте