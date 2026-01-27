Руководители промпредприятий планируют рост объемов производства, увеличение спроса и занятости. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного в январе НИЭИ Минэкономики, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Согласно исследованию, 64% директоров сообщило о повышении либо сохранении объемов выпуска, 65% респондентов отметило позитивную либо стабильную динамику спроса.

Увеличился по сравнению с декабрем и средний период обеспеченности предприятий заказами – до 3,1 месяца работы.

Коэффициент загрузки производственных мощностей не изменился и составляет 67%.

Сохранение либо рост численности занятых на предприятиях отметили 83 % опрошенных.

В январе 2026 года, как и ранее, среди направлений использования инвестиций лидируют обновление (80%) и расширение (35%) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 19% и 17% компаний соответственно.

В краткосрочной перспективе большинство руководителей ожидают увеличения спроса на свою продукцию и объемов выпуска, растет доля топ-менеджеров, планирующих найм новых работников.