Экономика РБ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ТАРИФЫ НА НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В БЕЛАРУСИ

11:17 28.01.2026 Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «Об оплате нотариальных действий и услуг правового и технического характера». Как сообщает пресс-служба Правительства, документ направлен на реализацию положений закона от 9 декабря 2025 г. №110-З «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности». В частности, постановление устанавливает нотариальные тарифы за совершение новых нотариальных действий и услуг правового и технического характера. Размер действующих тарифов, а также перечень предоставляемых льгот сохраняются без изменений.