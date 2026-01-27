|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ТАРИФЫ НА НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В БЕЛАРУСИ
11:17 28.01.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «Об оплате нотариальных действий и услуг правового и технического характера».
Как сообщает пресс-служба Правительства, документ направлен на реализацию положений закона от 9 декабря 2025 г. №110-З «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности».
В частности, постановление устанавливает нотариальные тарифы за совершение новых нотариальных действий и услуг правового и технического характера. Размер действующих тарифов, а также перечень предоставляемых льгот сохраняются без изменений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2026
Курсы в банках
на 28.01.2026
Конвертация в банках
на 28.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте