|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В НАРАЩИВАНИИ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
11:14 28.01.2026
Встреча премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым состоялась в Ташкенте.
Как сообщает пресс-служба Правительства, отмечена высокая динамика взаимного товарооборота, который в 2025 году по итогам 11 месяцев вырос более чем на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Стороны детально обсудили ход реализации проектов в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, деревообработки и фармацевтики, а также рассмотрели перспективные направления дальнейшего наращивания взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества.
В ходе встречи также рассмотрены предстоящие двусторонние визиты и мероприятия в текущем году, включая проведение очередного заседания совместной Межправкомиссии, Белорусско-Узбекского делового совета, Форума регионов, а также участие делегаций двух стран в выставках «Иннопром» в Беларуси и Узбекистане.
В рамках визита в Ташкент также состоялась встреча Юрия Шулейко с министром сельского хозяйства Республики Узбекистан Иброхимом Абдурахмоновым - предметно рассмотрены вопросы сотрудничества в этой сфере.
По итогам встреч стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении взаимовыгодного белорусско-узбекского сотрудничества и приверженность содействию реализации намеченных проектов в приоритетных сферах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2026
Курсы в банках
на 28.01.2026
Конвертация в банках
на 28.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте