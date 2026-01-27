ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В НАРАЩИВАНИИ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


11:14 28.01.2026

Встреча премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым состоялась в Ташкенте.

Как сообщает пресс-служба Правительства, отмечена высокая динамика взаимного товарооборота, который в 2025 году по итогам 11 месяцев вырос более чем на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Стороны детально обсудили ход реализации проектов в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, деревообработки и фармацевтики, а также рассмотрели перспективные направления дальнейшего наращивания взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества.

В ходе встречи также рассмотрены предстоящие двусторонние визиты и мероприятия в текущем году, включая проведение очередного заседания совместной Межправкомиссии, Белорусско-Узбекского делового совета, Форума регионов, а также участие делегаций двух стран в выставках «Иннопром» в Беларуси и Узбекистане.

В рамках визита в Ташкент также состоялась встреча Юрия Шулейко с министром сельского хозяйства Республики Узбекистан Иброхимом Абдурахмоновым - предметно рассмотрены вопросы сотрудничества в этой сфере.

По итогам встреч стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении взаимовыгодного белорусско-узбекского сотрудничества и приверженность содействию реализации намеченных проектов в приоритетных сферах.
