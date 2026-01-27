ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РЫНОК ЖИЛЬЯ МОГИЛЕВА В ДЕКАБРЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ВЫСОКУЮ АКТИВНОСТЬ НА ФОНЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


11:02 28.01.2026

Рынок жилья Могилева в декабре продемонстрировал высокую активность на фоне увеличения предложения.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, в декабре 2025 года в Могилеве заключено 179 сделок по продаже квартир (+37 к ноябрю): 1-комнатные – 66, 2-комнатные – 75, 3-комнатные и более – 38.

Средняя стоимость квадратного метра составила: 1-комнатные — 1062 $ (+0,2%), 2-комнатные — 1048 $ (+2%), 3-комнатные и более — 988 $ (+0,6%).

За год цены выросли на 22,8%: с $857 в декабре 2024-го до $1052 в декабре 2025-го. В белорусских рублях рост составил 2,2% - с 2 987 BYN до 3 054 BYN за кв.м.

Самая дорогая сделка декабря: трёхкомнатная квартира площадью 78 кв.м. на ул. Березовской - 290 000 BYN.

Конец года ознаменовался ростом числа предложений на рынке, при этом стоимость реализованного жилья показала тенденцию к снижению.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2026
валюта курс
EUR 3.3989
USD 2.8593
RUB 3.7353
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8593 +0.0142
RUB 3.7353 -0.0103
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3960 3.4100
USD 2.8500 2.8580
RUB 3.7270 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1980
EUR/RUB 91.0000 91.6000
USD/RUB 76.2000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте