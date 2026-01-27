Рынок жилья Могилева в декабре продемонстрировал высокую активность на фоне увеличения предложения.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, в декабре 2025 года в Могилеве заключено 179 сделок по продаже квартир (+37 к ноябрю): 1-комнатные – 66, 2-комнатные – 75, 3-комнатные и более – 38.

Средняя стоимость квадратного метра составила: 1-комнатные — 1062 $ (+0,2%), 2-комнатные — 1048 $ (+2%), 3-комнатные и более — 988 $ (+0,6%).

За год цены выросли на 22,8%: с $857 в декабре 2024-го до $1052 в декабре 2025-го. В белорусских рублях рост составил 2,2% - с 2 987 BYN до 3 054 BYN за кв.м.

Самая дорогая сделка декабря: трёхкомнатная квартира площадью 78 кв.м. на ул. Березовской - 290 000 BYN.

Конец года ознаменовался ростом числа предложений на рынке, при этом стоимость реализованного жилья показала тенденцию к снижению.