Беларусь за 10 лет утроила показатели по товарообороту с Китаем и удвоила по экспорту товаров в эту страну. Об этом заявил Первый Заместитель Премьер-министра Николай Снопков на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития сотрудничества с Китаем, сообщает пресс-служба Правительства.

Развивая тезис Главы государства о том, что сотрудничество с Китаем - это всерьез и надолго, Николай Снопков обратил внимание, что оценивать результаты взаимодействия с этой страной нужно в долгосрочном периоде. Поэтому он назвал три ключевых результата в экономических взаимоотношениях с Китаем за 10 лет.

"За этот период утроены показатели по товарообороту и удвоены по экспорту товаров. Было $2,5 млрд стало $8,9 млрд (за январь - ноябрь 2025 года торговля товарами Беларуси с Китаем равнялась $8,9 млрд. - Прим.), - сказал Первый вице-премьер. - При этом среднегодовой темп роста экспорта в прошлой пятилетке составил 117%, что на 1,5 процентного пункта выше, чем темпы роста экспорта с Россией как нашим основным рынком. Это говорит о том, что достаточно активно мы работали на китайском рынке".

По его данным, за 10 лет среднегодовой темп роста экспорта составил 111,4%. "Оборот товаров и услуг приблизился к рекордным $12 млрд. Доля Китая во внешней торговле выросла в два раза и поднялась до 11%, - подчеркнул Николай Снопков. - Это второй торговый партнер Беларуси после России".

В Китай поставляется 30% от общего объема экспорта белорусского калия, 45% - рапсового масла, 50% - льнотресты, 33% - лесоматериалов и 37% - молочной сыворотки.

Во-вторых, прямые китайские инвестиции за 10 лет выросли в два раза. "Валовой объем инвестиций из Китая в Беларусь за 10 лет превысил $2 млрд, из них около половины - это прямые иностранные инвестиции. За 9 месяцев (2025 года. - Прим.) по отношению к прошлому году (к аналогичному периоду 2024-го. - Прим.) они выросли в 2,6 раза, и объем валовых инвестиций из Китая составил $443 млн. Если в 2015 году Китай среди доноров занимал пятое место по валовым инвестициям, то по итогам 9 месяцев - второе место", - сказал Первый вице-премьер.

По его словам, количество организаций с вкладом в уставном фонде из Китая за 10 лет выросло в 3,4 раза: если в 2015 году было 67 таких организаций, то в 2025 году - 230. В 2025 году с привлечением китайского капитала и технологий в Беларуси реализовывалось более 60 инвестиционных проектов с объемом заявленных инвестиций порядка $1,6 млрд. В основном - в индустриальном парке "Великий камень" - 52 инвестпроекта.

Китай для Беларуси является ключевым промышленным кредитором, и это третий весомый результат двустороннего сотрудничества, который назвал Николай Снопков. Он отметил, что за 20 лет за счет китайских льготных и коммерческих кредитов было профинансировано 28 крупных промышленных проектов на $5,5 млрд, в том числе в сферах промышленности, энергетики, транспорта. "Проекты, реализованные с Китаем, обеспечивали около десятой части прироста белорусской экономики за десятилетие", - подчеркнул Первый вице-премьер.