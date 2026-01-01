Александр Лукашенко 27 января собрал совещание по вопросам развития сотрудничества с КНР. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства отметил, что, с одной стороны, Китай в настоящее время - второй по величине торговый партнер Беларуси, а отечественный экспорт на китайский рынок превзошел объем поставок в Евросоюз. "И это надолго", - подчеркнул Глава государства.

С другой стороны, около $1,7 млрд за 2025 год и более 4% от общего объема поставок - очень мало даже по белорусским меркам, оценил ситуацию Александр Лукашенко.

"В китайской статистике закупок за рубежом наша доля исчисляется в сотых процента. И где эффект от второй нашей Директивы (о развитии отношений с Китаем. - Прим.)?" - поставил вопрос Глава государства.

Он подчеркнул, что задачи в новую Директиву нужно прописывать и в штуках, и в килограммах. Но в этом стратегическом документе нужно ставить генеральные цели. Например, нарастить долю Китая в совокупном экспорте Беларуси. "В идеале - до двузначных чисел. Вот это будет качественное изменение, - отметил Президент. - А конкретные цифры в разрезе организаций и товаров - ответственность Правительства".

"Свое видение Директивы на очередную пятилетку Правительство представить сегодня не готово. Может, и правильно. Сейчас нужно определиться с магистральными параметрами нового документа. И обсудить те ключевые проекты, которые с подачи Правительства продвигались в последнее время, в том числе в ходе визитов на высшем уровне в 2025 году", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также призвал всех активнее работать на китайском рынке.

"Требуется переформатировать инвестиционное направление. Китайские вложения за рубеж ставят рекорды, особенно в страны "Пояса и пути". Наше Правительство тоже рапортует о росте (за 9 месяцев прошлого года по отношению к аналогичному периоду 2024 года более чем в два с половиной раза до $443 млн). Но в Директиву закладывались существенно более напряженные показатели (не менее полумиллиарда долларов, причем ежегодно, и не менее $150 млн прямых инвестиций в каждую область и город Минск), - сказал Президент. - Когда видишь цифры прямых китайских инвестиций по областям (Витебская - $1 млн, Гродненская - $100 тыс. за пятилетку), сразу ясно, кто как работает. Но не по Китаю - в принципе".

"Все ли мы сделали для того, чтобы китайские инвесторы бежали к нам по Шелковому пути?" - поставил вопрос Глава государства.

Он отметил, что в индустриальном парке "Великий камень" зарегистрированы десятки китайских компаний, и новое руководство парка, Правительство должны помочь скорейшему запуску и выходу на плановую мощность всех заявленных проектов.