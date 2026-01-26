ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ВЕРНУТЬ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ – МИНСЕЛЬХОЗПРОД


14:14 27.01.2026

В Беларуси планируют вернуть лицензирование на оказание лечебной помощи животным. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Кирилл Глущенко.

«Что касается лицензирования. Да, с 2019 года в Республике Беларусь отсутствует лицензирование именно на оказание лечебной помощи животным. У нас осталось лицензирование на торговлю ветеринарными препаратами и на производство ветеринарных препаратов. Но благодаря в том числе и вам, журналистам, а также ряду других контролирующих органов и неконтролирующих органов, было принято решение, что все-таки надо возвращаться к этому, чтобы еще один инструмент контроля появился, чтобы не шалили эти так называемые ветеринарные врачи, как частные, так и государственные, при осуществлении своей деятельности», - отметил представитель Минсельхозпрода.

По его словам вводить регулирование цен на ветеринарные услуги пока не будут.

«Что касается ценообразования, ну, здесь вопрос на самом деле сложный и многоуровневый. Понятно, что любая деятельность должна оплачиваться. Понятно, что при спасении животного можно использовать разные методы его спасения. Можно применить инструментальные методы, можно применить свои руки, а можно применить дорогостоящий препарат. И понятно, что все это стоит денег», - сказал Кирилл Глущенко.
