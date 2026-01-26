|О компании
|27.01.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИТСЯ РАЗМЕР АДРЕСНОЙ СОЦПОМОЩИ
13:05 27.01.2026
Новые размеры адресной соцпомощи начнут действовать в Беларуси с 1 февраля 2026 года, сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Такая помощь включает четыре соцвыплаты.
• Ежемесячное социальное пособие для семей.
Предоставляется при условии, если среднедушевой доход по объективным причинам ниже критерия нуждаемости — 496,96 руб. (с 1 февраля). Многодетным семьям такое пособие назначается, когда среднедушевой доход не более 1,15 величины критерия нуждаемости — 571,5 руб. (с 1 февраля).
• Единовременное социальное пособие.
Выплачивается, когда человек оказался в трудной жизненной ситуации, при условии, что среднедушевой доход не более 1,5 величины критерия нуждаемости — 745,44 руб. (с 1 февраля).
• Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены.
Предоставляется независимо от величины дохода семьи детям-инвалидам, имеющим IV степень утраты здоровья, и инвалидам I группы. На основании индивидуальной программы реабилитации или заключении врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в предметах гигиены при наличии документов, подтверждающих расходы на их приобретение.
• Обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни.
Предусмотрено для семей, где доход ниже критерия нуждаемости, а также при рождении двойни и более детей — независимо от уровня дохода.
Справочно о средних размерах за 2025 г.: размер ежемесячного социального пособия по стране в 2024 г. составил 145,57 рубля, единовременного пособия — 237 рублей, пособия на приобретение предметов гигиены — 572,4 рублей, обеспечение питанием детей до 2 лет — 218,8 рублей.
