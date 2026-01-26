ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИТСЯ РАЗМЕР АДРЕСНОЙ СОЦПОМОЩИ


13:05 27.01.2026

Новые размеры адресной соцпомощи начнут действовать в Беларуси с 1 февраля 2026 года, сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Такая помощь включает четыре соцвыплаты.

• Ежемесячное социальное пособие для семей.

Предоставляется при условии, если среднедушевой доход по объективным причинам ниже критерия нуждаемости — 496,96 руб. (с 1 февраля). Многодетным семьям такое пособие назначается, когда среднедушевой доход не более 1,15 величины критерия нуждаемости — 571,5 руб. (с 1 февраля).

• Единовременное социальное пособие.

Выплачивается, когда человек оказался в трудной жизненной ситуации, при условии, что среднедушевой доход не более 1,5 величины критерия нуждаемости — 745,44 руб. (с 1 февраля).

• Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены.

Предоставляется независимо от величины дохода семьи детям-инвалидам, имеющим IV степень утраты здоровья, и инвалидам I группы. На основании индивидуальной программы реабилитации или заключении врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в предметах гигиены при наличии документов, подтверждающих расходы на их приобретение.

• Обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни.

Предусмотрено для семей, где доход ниже критерия нуждаемости, а также при рождении двойни и более детей — независимо от уровня дохода.

Справочно о средних размерах за 2025 г.: размер ежемесячного социального пособия по стране в 2024 г. составил 145,57 рубля, единовременного пособия — 237 рублей, пособия на приобретение предметов гигиены — 572,4 рублей, обеспечение питанием детей до 2 лет — 218,8 рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2026
валюта курс
EUR 3.3758
USD 2.8451
RUB 3.7456
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3810 -0
USD 2.8451 +0.0011
RUB 3.7456 +0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3870 3.3925
USD 2.8570 2.8610
RUB 3.7240 3.7295
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 90.7000 91.1900
USD/RUB 76.5200 76.7900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте