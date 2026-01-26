Беларусь намерена расширять товарную номенклатуру биржевой торговли с Азербайджаном.

В 2026 году планируется не только увеличить объемы биржевой торговли Беларуси и Азербайджана по уже проработанным товарным направлениям, но и дополнить перечень товаров, реализуемых в рамках импортных и экспортных сделок, новыми перспективными позициями. Немаловажную роль в решении обеих задач должны сыграть биржевые брокеры, которые помогают агрегировать спрос и предложение товаров на биржевой площадке, оказывают содействие в заключении сделок и берут на себя часть рисков, связанных с оплатой товара и его доставкой покупателю.

Об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Ярослав Ковальчук во время встречи с представителем азербайджанской брокерской компании, аккредитованной в прошлом году с целью привлечения на биржевые торги покупателей продукции лесопромышленного комплекса, сообщает пресс-служба БУТБ.

Стороны обсудили основные показатели биржевой торговли с Азербайджаном в 2025 г., выявили «узкие места» и наметили план работы на 2026 г.

«В прошлом году азербайджанские компании заняли четвертое место по сумме сделок среди всех аккредитованных на бирже участников-нерезидентов. Этому поспособствовали регулярные закупки белорусских пиломатериалов, на которые пришлось 95% биржевого товарооборота Беларуси и Азербайджана. Оставшиеся 5% обеспечили поставки сельхозпродукции. В Азербайджан, в частности, импортировалось сухое молоко и сливки, сливочное масло, сухая смесь для мороженого, говядина и говяжьи субпродукты. Для сравнения в 2024 г. доля сегмента АПК составила лишь около 1%. Таким образом, диверсификацию товарной структуры белорусско-азербайджанской биржевой торговли можно считать одним из ключевых трендов прошлого года, который мы планируем развивать и в текущем году. Разумеется, в этом вопросе мы рассчитываем на поддержку со стороны брокеров, которые помогут нам найти перспективные ниши на рынке Азербайджана и раскрыть их потенциал», — отметил Ярослав Ковальчук.

На сегодняшний день сеть биржевых брокеров БУТБ насчитывает 63 организации из 12 стран. Среди нерезидентов наиболее широко представлена Россия с 7 брокерами, а также Китай и Узбекистан, где аккредитовано по 3 брокера. По итогам 2025 г. удельный вес сделок биржевых брокеров в совокупном товарообороте БУТБ составил 16%.