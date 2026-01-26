|О компании
27.01.2026
|
«СТАНКОГОМЕЛЬ» ЗАКУПИЛ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
12:47 27.01.2026
Для поддержания комфортной температуры на рабочих местах первичная профсоюзная организация ОАО «СтанкоГомель» приобрела четыре тепловые пушки на средства отраслевого профсоюза «БЕЛПРОФМАШ». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила председатель первичной профсоюзной организации предприятия Елена Бердникова.
«Для нашего завода это хорошее подспорье в условиях длительных морозов. Оборудование поступит уже на этой неделе и будет установлено как на производственных участках, так и в бытовых помещениях. Заявки от цехов сформированы. Сейчас определяем подразделения, где эти отопительные приборы наиболее востребованы», — пояснила Елена Бердникова.
Тепловые пушки позволяют быстро прогревать помещение, что особенно важно в случае аварийных ситуаций или при необходимости создать комфортные условия для труда работников и эксплуатации оборудования. Всего при поддержке отраслевого профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» тепловые пушки будут приобретены для 16 промышленных предприятий из различных регионов страны.
|
|
