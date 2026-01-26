ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


«СТАНКОГОМЕЛЬ» ЗАКУПИЛ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА


12:47 27.01.2026

Для поддержания комфортной температуры на рабочих местах первичная профсоюзная организация ОАО «СтанкоГомель» приобрела четыре тепловые пушки на средства отраслевого профсоюза «БЕЛПРОФМАШ». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила председатель первичной профсоюзной организации предприятия Елена Бердникова.

«Для нашего завода это хорошее подспорье в условиях длительных морозов. Оборудование поступит уже на этой неделе и будет установлено как на производственных участках, так и в бытовых помещениях. Заявки от цехов сформированы. Сейчас определяем подразделения, где эти отопительные приборы наиболее востребованы», — пояснила Елена Бердникова.

Тепловые пушки позволяют быстро прогревать помещение, что особенно важно в случае аварийных ситуаций или при необходимости создать комфортные условия для труда работников и эксплуатации оборудования. Всего при поддержке отраслевого профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» тепловые пушки будут приобретены для 16 промышленных предприятий из различных регионов страны.
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2026
валюта курс
EUR 3.3758
USD 2.8451
RUB 3.7456
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3810 -0
USD 2.8451 +0.0011
RUB 3.7456 +0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3870 3.3925
USD 2.8570 2.8610
RUB 3.7240 3.7295
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 90.7000 91.1900
USD/RUB 76.5200 76.7900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
