|27.01.2026
Новости
Экономика РБ
БЕЛАВИА СООБЩИЛА О ЗАДЕРЖКАХ РЕЙСОВ
12:45 27.01.2026
Зима продолжает влиять на работу аэропортов: из-за погодной ситуации в авиакомпании «Белавиа» изменилось расписание регулярных и чартерных рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Сегодня утром аэропорт Шереметьево (Москва) был временно закрыт на прием воздушных судов, также на данный момент приостановлены прием и отправка воздушных судов в аэропорту Гомеля. Это, в свою очередь, повлекло как отмену, так и перенос ряда рейсов.
Авиакомпания корректирует вылеты/прилеты воздушных судов, стараясь минимизировать дискомфорт для пассажиров.
Например, пассажирам отмененных рейсов B2 987 и В2 992 Минск-Шереметьево-Минск заменены билеты на более поздний вылет или предложен вылет в аэропорт Внуково.
Полеты в Москву, запланированные на сегодня (актуальную информацию можно отслеживать на сайте belavia.by и в каналах коммуникации аэропортов):
Из Минска в Шереметьево: в 13.20, в 19.55.
Из Шереметьево в Минск: 15.40, 22.15.
Из Минска в Домодедово: 17.35. Обратно – в 12.50, в 19.55.
Из Минска во Внуково: 14.50. Обратно – 17.15
«Если вы хотите вернуть билеты на отмененные рейсы в/из Шереметьево, вам необходимо обратиться по месту оплаты.
Пассажирам, которые планировали сегодня полеты в/из гомельского аэропорта, предложены другие варианты: перенос рейса на другую дату, возврат стоимости билета или вылет через Минск (будет организован автобусный трансфер «аэропорт Гомель - аэропорт Минск»).
Авиакомпания приносит извинения за неудобства. Решения о корректировке полетов принимаются с приоритетом обеспечения безопасности пассажиров», - говорится в сообщении авиакомпании.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2026
Курсы в банках
на 27.01.2026
Конвертация в банках
на 27.01.2026
