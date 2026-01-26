Зима продолжает влиять на работу аэропортов: из-за погодной ситуации в авиакомпании «Белавиа» изменилось расписание регулярных и чартерных рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Сегодня утром аэропорт Шереметьево (Москва) был временно закрыт на прием воздушных судов, также на данный момент приостановлены прием и отправка воздушных судов в аэропорту Гомеля. Это, в свою очередь, повлекло как отмену, так и перенос ряда рейсов.

Авиакомпания корректирует вылеты/прилеты воздушных судов, стараясь минимизировать дискомфорт для пассажиров.

Например, пассажирам отмененных рейсов B2 987 и В2 992 Минск-Шереметьево-Минск заменены билеты на более поздний вылет или предложен вылет в аэропорт Внуково.

Полеты в Москву, запланированные на сегодня (актуальную информацию можно отслеживать на сайте belavia.by и в каналах коммуникации аэропортов):

Из Минска в Шереметьево: в 13.20, в 19.55.

Из Шереметьево в Минск: 15.40, 22.15.

Из Минска в Домодедово: 17.35. Обратно – в 12.50, в 19.55.

Из Минска во Внуково: 14.50. Обратно – 17.15

«Если вы хотите вернуть билеты на отмененные рейсы в/из Шереметьево, вам необходимо обратиться по месту оплаты.

Пассажирам, которые планировали сегодня полеты в/из гомельского аэропорта, предложены другие варианты: перенос рейса на другую дату, возврат стоимости билета или вылет через Минск (будет организован автобусный трансфер «аэропорт Гомель - аэропорт Минск»).

Авиакомпания приносит извинения за неудобства. Решения о корректировке полетов принимаются с приоритетом обеспечения безопасности пассажиров», - говорится в сообщении авиакомпании.