|27.01.2026
Экономика РБ
МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН ЗАПУСТИТ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ ПРЕССОВ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА
11:58 27.01.2026
Минский завод шестерен во втором квартале текущего года введет в эксплуатацию линию прессов со средствами автоматизации для штамповки поковок. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал главный металлург предприятия Дмитрий Маруга.
«На участке горячештамповочных прессов № 2 подготовлен фундамент, в скором времени приступим к монтажу оборудования. Данная автоматическая линия на базе кривошипного пресса усилием 4 тыс. т обеспечит точное позиционирование и стабильность выполнения технологических процессов, а также позволит снизить воздействие неблагоприятных производственных факторов. Благодаря автоматизации в производстве будет задействовано меньше кузнецов-штамповщиков», — отметил Дмитрий Маруга.
Планируется, что весной на МЗШ поступят три линии винтовых прессов со средствами автоматизации усилием 1 тыс. т.
