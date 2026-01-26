ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛОРУСОВ В ДЕКАБРЕ ВЫРОСЛО НА 10 ТЫС. ЧЕЛОВЕК


11:52 27.01.2026

В экономике Республики Беларусь в декабре 2025 г. было занято 4164,2 тыс. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, количество занятых за прошлый месяц увеличилось на 10 тыс. человек.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2026
валюта курс
EUR 3.3758
USD 2.8451
RUB 3.7456
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3810 -0
USD 2.8451 +0.0011
RUB 3.7456 +0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.4000
USD 2.8600 2.8700
RUB 3.7200 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1805 1.1890
EUR/RUB 90.5000 91.6000
USD/RUB 76.7000 77.2000
подробнее
