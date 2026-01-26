|О компании
|27.01.2026
Экономика РБ
КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛОРУСОВ В ДЕКАБРЕ ВЫРОСЛО НА 10 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
11:52 27.01.2026
В экономике Республики Беларусь в декабре 2025 г. было занято 4164,2 тыс. человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, количество занятых за прошлый месяц увеличилось на 10 тыс. человек.
