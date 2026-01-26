|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИФРОВОЙ ТРЕНАЖЕР ЗАПУСТИЛИ НА МИНСКОЙ ТЭЦ-4
11:44 27.01.2026
Инновационный цифровой тренажер запустили на Минской ТЭЦ-4, сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Тренажер не имеет аналогов в странах СНГ. Он позволяет в виртуальной среде отрабатывать действия персонала в штатных и нештатных режимах, повышая уровень безопасности, надёжности и устойчивости работы энергосистемы.
«Успешная реализация этого проекта - наглядный результат комплексной программы российско-белорусского сотрудничества в сфере высоких технологий. Это логичное продолжение совместной стратегии, утверждённой «Росатомом» и ГКНТ Беларуси», - отметил директор странового офиса Госкорпорации "Росатом" в Республике Беларусь Станислав Левицкий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2026
Курсы в банках
на 27.01.2026
Конвертация в банках
на 27.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте