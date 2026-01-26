Инновационный цифровой тренажер запустили на Минской ТЭЦ-4, сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Тренажер не имеет аналогов в странах СНГ. Он позволяет в виртуальной среде отрабатывать действия персонала в штатных и нештатных режимах, повышая уровень безопасности, надёжности и устойчивости работы энергосистемы.

«Успешная реализация этого проекта - наглядный результат комплексной программы российско-белорусского сотрудничества в сфере высоких технологий. Это логичное продолжение совместной стратегии, утверждённой «Росатомом» и ГКНТ Беларуси», - отметил директор странового офиса Госкорпорации "Росатом" в Республике Беларусь Станислав Левицкий.