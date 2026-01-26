В Беларуси c 1 февраля увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

С 1 февраля по 31 июля 2026 г. размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка – 1000,86 руб. (+ 68,95 руб.), на второго и последующих детей – 1143,84 руб. (+78,80 руб.), на ребенка-инвалида – 1286,82 руб. (+88,65 руб.)

Размеры пособия выросли на 7,4%

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет пересчитываются два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.