|27.01.2026
Экономика РБ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ ЗАДЕРЖАН ЗАМДИРЕКТОРА ОДНОГО ИЗ ВИТЕБСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
09:58 27.01.2026
Заместитель директора по хозяйственной работе учреждения образования г. Витебска был задержан с поличным при получении очередной взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля
Как установили работники УДФР Комитета госконтроля по Витебской области, данный руководитель неоднократно на протяжении 2025 года получал от индивидуального предпринимателя незаконное вознаграждение за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Речь шла о выборе ИП исполнителем работ по техобслуживанию приборов учета и регулирования тепловой энергии на объектах учреждения образования. Взятки передавались также за решение вопросов, связанных с приемкой выполненных работ и их скорейшей оплатой.
Несмотря на то, что работы выполнялись качественно и в срок, замдиректора пытался на каждом этапе понудить предпринимателя к «сотрудничеству».
В качестве взяток должностному лицу учреждения образования передано 6,5 тыс. рублей. В отношении него возбуждены уголовные дела.
