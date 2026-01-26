Экономика РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2025 ГОД ВЫРОС НА 1,7%

09:00 27.01.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за 2025 год в текущих ценах составил 29 445,2 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 1,7% к уровню 2024 года.