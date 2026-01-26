Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2025 г. составила 3112,7 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В ноябре 2025 года средняя зарплата была 2703,7 рубля.

Таким образом, в декабре 2025 года она увеличилась по сравнению с ноябрем 2025 года на 409 рублей.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за декабрь составила 4290,9 рубля, Минской области – 3171,8 рубля, в Гомельской – 2623,5 рубля, Гродненской – 2681,9 рубля, Брестской – 2852,7 рубля, Витебской – 2518,2 рубля, Могилевской - 2485,2 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в декабре была в секторе информации и связи – 7069,7 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 5664,8 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 4078,8 рубля, строительства – 3903,4 рубля, промышленности – 3285,1 рубля, транспорта и логистики — 2887,9 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2929,9 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2939,0 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2464,0 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2431,1 рубля, услуг по временному проживанию и питанию - 2272,8 рубля, образования — 2039,9 рубля.