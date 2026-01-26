В Беларуси пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы вырастет в феврале. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Размер пособия составит:

100% БПМ – при уходе за одним нетрудоспособным - по 30 апреля 2026 года — 496,96 руб.

120% БПМ – при уходе за двумя и более нетрудоспособными - по 30 апреля 2026 год— 596,35 руб.

За назначением пособия необходимо обращаться в службу «Одно окно» местного органа власти или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.