ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТЕТ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ СТАРШЕ 80 ЛЕТ ИЛИ ИНВАЛИДОМ I ГРУППЫ


14:07 26.01.2026

В Беларуси пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы вырастет в феврале. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Размер пособия составит:

100% БПМ – при уходе за одним нетрудоспособным - по 30 апреля 2026 года — 496,96 руб.

120% БПМ – при уходе за двумя и более нетрудоспособными - по 30 апреля 2026 год— 596,35 руб.

За назначением пособия необходимо обращаться в службу «Одно окно» местного органа власти или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2026
валюта курс
EUR 3.3380
USD 2.8440
RUB 3.7411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3810 -0
USD 2.8451 +0.0011
RUB 3.7456 +0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3650
USD 2.8510 2.8520
RUB 3.7350 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 26.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1850
EUR/RUB 90.1000 90.2000
USD/RUB 76.3500 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте