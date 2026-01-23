Вопрос создания образовательного центра для подготовки одаренной молодежи по профессиям будущего вынесен на совещание у Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба Президента.

К обсуждению этой темы на мероприятии у Главы государства привлечены представители Правительства, Администрации Президента, Национальной академии наук, Мингорисполкома, а также вузов - БГУ, БГУИР, БГТУ, БНТУ, БрГТУ, Белорусско-Российского университета.

"То, что система нашего образования должна быть в приоритете (и, вроде бы, в приоритете в Беларуси), сказано не единожды. Особенно это касается настоящего времени, когда образование и наука находятся на особом этапе развития. Одна из важнейших задач для страны сегодня (может быть, это самая главная задача) - это модернизация экономики на инновационной основе", - сказал президент.

"Мы научились многое делать, но в основном повторяем то, что уже в мире сделано: копируем, что-то добавляем свое, а иногда ничего не добавляем. Это естественно - все страны таким образом действуют", - добавил Глава государства.

Тем не менее, подчеркнул он, передовые страны могут называться таковыми в том случае, когда они могут производить что-то свое от начала до конца. "К сожалению, в этом плане мы похвастаться многими разработками не можем, если говорить откровенно", - отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что для серьезной инновационной трансформации экономики Беларуси нужны специалисты, способные конкурировать по уровню знаний с ведущими мировыми школами. "И не просто конкурировать, а создавать качественный конкурентный белорусский продукт. Задача номер один для системы высшего образования", - сказал он.

Глава государства отметил, что в этих целях в БГУ и других вузах уже ведется экспериментальная подготовка специалистов по перспективным направлениям. Но результат здесь еще только предстоит оценить.

Необходимо, по словам Президента, расширять реализацию экспериментальных программ, в том числе в региональных вузах. Соответствующее поручение было озвучено при обращении с Посланием к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025 года.

Кроме того, Беларусь активно сотрудничает с технологически развитыми странами, реализует совместные образовательные программы с вузами Китая, России, других государств.

Поэтому, как сказал Александр Лукашенко, была поставлена задача проработать вопрос о создании образовательного центра, где будет сосредоточена подготовка кадров завтрашнего дня.

Правительство внесло свои предложения на этот счет. А участникам совещания надо решить, как правильно и эффективно организовать подготовку таких специалистов, отметил Президент. В этой связи он обозначил ряд важных вопросов.