ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕЗИДЕНТА ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ


13:04 26.01.2026

Вопрос создания образовательного центра для подготовки одаренной молодежи по профессиям будущего вынесен на совещание у Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба Президента.

К обсуждению этой темы на мероприятии у Главы государства привлечены представители Правительства, Администрации Президента, Национальной академии наук, Мингорисполкома, а также вузов - БГУ, БГУИР, БГТУ, БНТУ, БрГТУ, Белорусско-Российского университета.

"То, что система нашего образования должна быть в приоритете (и, вроде бы, в приоритете в Беларуси), сказано не единожды. Особенно это касается настоящего времени, когда образование и наука находятся на особом этапе развития. Одна из важнейших задач для страны сегодня (может быть, это самая главная задача) - это модернизация экономики на инновационной основе", - сказал президент.

"Мы научились многое делать, но в основном повторяем то, что уже в мире сделано: копируем, что-то добавляем свое, а иногда ничего не добавляем. Это естественно - все страны таким образом действуют", - добавил Глава государства.

Тем не менее, подчеркнул он, передовые страны могут называться таковыми в том случае, когда они могут производить что-то свое от начала до конца. "К сожалению, в этом плане мы похвастаться многими разработками не можем, если говорить откровенно", - отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что для серьезной инновационной трансформации экономики Беларуси нужны специалисты, способные конкурировать по уровню знаний с ведущими мировыми школами. "И не просто конкурировать, а создавать качественный конкурентный белорусский продукт. Задача номер один для системы высшего образования", - сказал он.

Глава государства отметил, что в этих целях в БГУ и других вузах уже ведется экспериментальная подготовка специалистов по перспективным направлениям. Но результат здесь еще только предстоит оценить.

Необходимо, по словам Президента, расширять реализацию экспериментальных программ, в том числе в региональных вузах. Соответствующее поручение было озвучено при обращении с Посланием к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025 года.

Кроме того, Беларусь активно сотрудничает с технологически развитыми странами, реализует совместные образовательные программы с вузами Китая, России, других государств.

Поэтому, как сказал Александр Лукашенко, была поставлена задача проработать вопрос о создании образовательного центра, где будет сосредоточена подготовка кадров завтрашнего дня.

Правительство внесло свои предложения на этот счет. А участникам совещания надо решить, как правильно и эффективно организовать подготовку таких специалистов, отметил Президент. В этой связи он обозначил ряд важных вопросов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2026
валюта курс
EUR 3.3380
USD 2.8440
RUB 3.7411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8440 -0.0031
RUB 3.7411 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3650
USD 2.8510 2.8520
RUB 3.7350 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 26.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1850
EUR/RUB 90.1000 90.2000
USD/RUB 76.3500 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте