С 1 января текущего года в Беларусь прибыл 7 931 иностранный гражданин из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетил 1 265 991 житель Европы. Из Латвии прибыли 407 274 иностранца, из Литвы — 665 141, из Польши — 134 241. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 59 335 человек.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.