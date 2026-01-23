ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛО ПОЧТИ 8 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ


12:22 26.01.2026

С 1 января текущего года в Беларусь прибыл 7 931 иностранный гражданин из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетил 1 265 991 житель Европы. Из Латвии прибыли 407 274 иностранца, из Литвы — 665 141, из Польши — 134 241. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 59 335 человек.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2026
валюта курс
EUR 3.3380
USD 2.8440
RUB 3.7411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8440 -0.0031
RUB 3.7411 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3650
USD 2.8510 2.8520
RUB 3.7350 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 26.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1850
EUR/RUB 90.1000 90.2000
USD/RUB 76.3500 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте