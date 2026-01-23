|О компании
|26.01.2026
|
Экономика РБ
С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛО ПОЧТИ 8 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ
12:22 26.01.2026
С 1 января текущего года в Беларусь прибыл 7 931 иностранный гражданин из 38 стран, включенных в список безвиза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.
Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетил 1 265 991 житель Европы. Из Латвии прибыли 407 274 иностранца, из Литвы — 665 141, из Польши — 134 241. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 59 335 человек.
Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
