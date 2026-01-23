ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВВП БЕЛАРУСИ НА 1,8% В 2026 ГОДУ


12:07 26.01.2026

Рост экономики Республики Беларусь составил 1,3% по итогам 2025 г. благодаря сильному внутреннему спросу: розничные продажи увеличились на 6,6%.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, снижение спроса на продукцию белорусских предприятий со стороны России привело к сокращению выпуска в промышленности на 1,8%.

«В условиях реализации запланированных правительством инвестиционных проектов и усиления экономической активности в России ожидаем рост ВВП Беларуси на 1,8% в 2026 г.»,- говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2026
валюта курс
EUR 3.3380
USD 2.8440
RUB 3.7411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8440 -0.0031
RUB 3.7411 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3550
USD 2.8460 2.8550
RUB 3.7300 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 26.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1755 1.1850
EUR/RUB 89.7000 90.0000
USD/RUB 76.1000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте