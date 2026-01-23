|О компании
|26.01.2026
Экономика РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВВП БЕЛАРУСИ НА 1,8% В 2026 ГОДУ
12:07 26.01.2026
Рост экономики Республики Беларусь составил 1,3% по итогам 2025 г. благодаря сильному внутреннему спросу: розничные продажи увеличились на 6,6%.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития, снижение спроса на продукцию белорусских предприятий со стороны России привело к сокращению выпуска в промышленности на 1,8%.
«В условиях реализации запланированных правительством инвестиционных проектов и усиления экономической активности в России ожидаем рост ВВП Беларуси на 1,8% в 2026 г.»,- говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
