Рост экономики Республики Беларусь составил 1,3% по итогам 2025 г. благодаря сильному внутреннему спросу: розничные продажи увеличились на 6,6%.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, снижение спроса на продукцию белорусских предприятий со стороны России привело к сокращению выпуска в промышленности на 1,8%.

«В условиях реализации запланированных правительством инвестиционных проектов и усиления экономической активности в России ожидаем рост ВВП Беларуси на 1,8% в 2026 г.»,- говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).