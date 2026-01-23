|О компании
|26.01.2026
Экономика РБ
СУБСИДИИ НА ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТУТ ПОЧТИ ДО BR10 ТЫС.
11:39 26.01.2026
Субсидии от государства на организацию своего дела в Беларуси c 1 февраля вырастут почти до 10 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Установлены следующие размеры субсидии:
11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ) - в городе - по 30 апреля 2026 г. - 5466,56 руб.
15 БПМ — в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах - по 30 апреля 2026 г. - 7454,4 руб.
20 БПМ — при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок - по 30 апреля 2026 г. - 9939,2 руб.
Условия предоставления: быть зарегистрированным как безработный в Службе занятости. Быть старше 18 лет. Написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план (специалисты могут помочь).
