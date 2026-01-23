Компания «ВИСТАН», входящая в «МТЗ-ХОЛДИНГ», в рамках сотрудничества с одним из ведущих в КНР производителей высокоточных станков с ЧПУ и сложных инструментов планирует открыть центр продаж и сервисного обслуживания станочного оборудования. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил директор предприятия Денис Гусев.

«В прошлом году наметился определенный прогресс в сотрудничестве с компаниями из Китая. Во время сентябрьского визита в город Сиань мы провели успешные переговоры, по итогам которых подписано соглашение по созданию центра продаж и обслуживания оборудования, а также локализации производства в Республике Беларусь», — отметил Денис Гусев.

В первом квартале 2026 года «ВИСТАН» планирует направить своих специалистов на обучение в Китай. Ожидается, что центр начнет работать уже во втором квартале нынешнего года.