|26.01.2026
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
«ВИСТАН» ОТКРОЕТ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПРОДАЖ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
11:30 26.01.2026
Компания «ВИСТАН», входящая в «МТЗ-ХОЛДИНГ», в рамках сотрудничества с одним из ведущих в КНР производителей высокоточных станков с ЧПУ и сложных инструментов планирует открыть центр продаж и сервисного обслуживания станочного оборудования. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил директор предприятия Денис Гусев.
«В прошлом году наметился определенный прогресс в сотрудничестве с компаниями из Китая. Во время сентябрьского визита в город Сиань мы провели успешные переговоры, по итогам которых подписано соглашение по созданию центра продаж и обслуживания оборудования, а также локализации производства в Республике Беларусь», — отметил Денис Гусев.
В первом квартале 2026 года «ВИСТАН» планирует направить своих специалистов на обучение в Китай. Ожидается, что центр начнет работать уже во втором квартале нынешнего года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2026
Курсы в банках
на 26.01.2026
Конвертация в банках
на 26.01.2026
|
