Комитетом госконтроля Гомельской области пресечены факты реализации просроченной продукции в магазинах Чечерского и Добрушского районов.

Как сообщает Telegram-канал КГК, нарушения установлены в 6 торговых объектах. С реализации снято 25 кг хлебобулочных, кондитерских изделий, рыбных пресервов, замороженных пицц и блинчиков. В отдельных случаях срок годности на товары истек более 40 суток назад.

Также изъяты с продажи порядка 20 кг замороженных мясных полуфабрикатов и субпродуктов, на которые отсутствовали подтверждающие их качество и безопасность документы, мучных сладостей, где на этикетках были стерты даты их производства.

Выявлены и другие недостатки. Так, в 4 магазинах в продаже отсутствовали обязательные к наличию товары (соль, крахмал, яблоки, капуста и др.), в 2 магазинах продавались усохшие и поврежденные овощи и фрукты (лимоны, хурма, яблоки, томаты).