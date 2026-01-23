|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРОСРОЧЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ И ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ ВЫЯВИЛ КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЪЕКТАХ ТОРГОВЛИ
11:17 26.01.2026
Комитетом госконтроля Гомельской области пресечены факты реализации просроченной продукции в магазинах Чечерского и Добрушского районов.
Как сообщает Telegram-канал КГК, нарушения установлены в 6 торговых объектах. С реализации снято 25 кг хлебобулочных, кондитерских изделий, рыбных пресервов, замороженных пицц и блинчиков. В отдельных случаях срок годности на товары истек более 40 суток назад.
Также изъяты с продажи порядка 20 кг замороженных мясных полуфабрикатов и субпродуктов, на которые отсутствовали подтверждающие их качество и безопасность документы, мучных сладостей, где на этикетках были стерты даты их производства.
Выявлены и другие недостатки. Так, в 4 магазинах в продаже отсутствовали обязательные к наличию товары (соль, крахмал, яблоки, капуста и др.), в 2 магазинах продавались усохшие и поврежденные овощи и фрукты (лимоны, хурма, яблоки, томаты).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2026
Курсы в банках
на 26.01.2026
Конвертация в банках
на 26.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте