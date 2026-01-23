ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ УВЕЛИЧАТСЯ РАЗМЕРЫ ГОСПОСОБИЙ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ


10:14 26.01.2026

В Беларуси с 1 февраля размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ – на 1,2 %. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Новый размеры будут действовать с 1 февраля по 30 апреля 2026 г.

Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное):

при рождении первого ребенка – 10 БПМ или 4 969,6 руб.

при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ или 6 957,44 руб.

пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное), – 100% БПМ или 496,96 руб.

пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) – 50% БПМ или 248,48 руб.

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное):

на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) – 50% БПМ или 248,48 руб.

на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ или 347,87 руб.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет – 100% БПМ или 496,96 руб.

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120% БПМ или 596,35 руб.

пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) – 70% БПМ или 347,87 руб.

Пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено 153 тыс. детей.
