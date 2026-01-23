Правительство определило Государственный таможенный комитет уполномоченным органом, осуществляющим выдачу документа, подлежащего представлению в таможенные органы в целях получения льгот в отношении ввозимых юридическими и физическими лицами электромобилей в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2025 г. №111. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.

Решением Совета ЕЭК предусмотрено освобождение моторных транспортных средств с электрическими двигателями, классифицируемых кодом 8703 80 000 3 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕЭК, и ввозимых в Беларусь, от уплаты ввозной таможенной пошлины

Также предусмотрено, что тарифная льгота предоставляется при условии наличия документа, выданного уполномоченным органом Республики Беларусь и содержащего сведения о лице, осуществляющем ввоз таких товаров, количестве ввозимых этим лицом товаров и их стоимости

Принятие данного постановления позволит реализовать право на применение льгот в соответствии с Решением Совета ЕЭК №111 для ввозимых в республику физическими и юридическими лицами электромобилей в количестве 20 тыс. штук в 2026 году