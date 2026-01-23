|О компании
|26.01.2026
Экономика РБ
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ТОРГОВЛИ ОБСУЖДЕНЫ В МАРТ НА СЕМИНАРЕ
09:28 26.01.2026
Под руководством замминистра Светланы Короткевич в МАРТ состоялся очередной семинар, направленный на укрепление взаимодействия между производителями и торговыми предприятиями в целях увеличения доли отечественных товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, мероприятие собрало представителей концернов «Белгоспищепром», «Беллегпром», Белкоопсоюза, производителей, а также крупнейших торговых сетей и региональных организаций торговли.
«Собрали большую аудиторию, чтобы подвести промежуточные итоги работы в части увеличения доли отечественных товаров за 2025 год и сформировать новые пути для улучшения достигнутых результатов. Предварительные итоги прошлого года показывают, что снижение объема реализации отечественных товаров замедлилось, чему способствовали совместные усилия органов власти, производителей и торговых компаний. Это свидетельство того, что проводимые меры приносят положительный эффект», - отметила Светлана Ивановна.
Светлана Короткевич подчеркнула важность продолжения диалога для достижения основной задачи - к 2030 году обеспечить, чтобы не менее 60 % розничного товарооборота приходилось на продукцию отечественного производства. Особое внимание было уделено новым товарам, созданным производителями в тесном взаимодействии с торговыми сетями, которые помогают лучше понять потребности покупателей и своевременно адаптировать ассортимент.
Также в рамках мероприятия напомнили о проекте МАРТ «Кожная пятнiца - роднае, сваё», направленный на популяризацию белорусской продукции, языка, культуры. Она вызвала положительный отклик у участников, способствуя укреплению любви к отечественной продукции и формированию патриотического потребительского поведения.
Кроме того, на семинаре обсудили возникающие вопросы между производителями и торговыми сетями, а также продемонстрированы новинки, подготовленные такими предприятиями, как «Оршанский мясоконсервный комбинат», «Галантэя», «8 Марта», «Слодыч», «Атлант», «Коммунарка», «Красный Мозырянин», «Лидапищеконцентраты», «Городейский сахарный комбинат» и «Минский маргариновый завод».
