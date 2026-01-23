|О компании
|26.01.2026
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2025 ГОД УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,5%
09:01 26.01.2026
Розничный товарооборот в Витебской области в 2025 году составил 9 635,3 млн. рублей, или 104,5% в сопоставимых ценах к 2024 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,3% розничного товарооборота области, составил 9 085 млн. рублей, или 105,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В 2025 году оптовый товарооборот Витебской области составил 16 171,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 68,8% к 2024 году.
Товарооборот общественного питания в 2025 году составил 579,7 млн. рублей, или 102% в сопоставимых ценах к 2024 году.
