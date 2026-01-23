ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2025 ГОД УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,5%


09:01 26.01.2026

Розничный товарооборот в Витебской области в 2025 году составил 9 635,3 млн. рублей, или 104,5% в сопоставимых ценах к 2024 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,3% розничного товарооборота области, составил 9 085 млн. рублей, или 105,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В 2025 году оптовый товарооборот Витебской области составил 16 171,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 68,8% к 2024 году.

Товарооборот общественного питания в 2025 году составил 579,7 млн. рублей, или 102% в сопоставимых ценах к 2024 году.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2026
валюта курс
EUR 3.3380
USD 2.8440
RUB 3.7411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8440 -0.0031
RUB 3.7411 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3300 3.3500
USD 2.8450 2.8550
RUB 3.7250 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 26.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1760
EUR/RUB 89.0000 89.5000
USD/RUB 75.9000 76.5000
подробнее
