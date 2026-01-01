ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МТЗ ОСВОИЛ ТЕХНОЛОГИЮ 3D-СКАНИРОВАНИЯ


17:31 23.01.2026

Специалисты управления главного технолога Минского тракторного завода освоили технологию 3D-сканирования. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил исполняющий обязанности начальника конструкторско-инструментального отдела УГТ ОАО «МТЗ» Мирослав Шугнило.

«По инициативе главного технолога предприятия Сергея Радюка группа наших сотрудников освоила процесс реверс-инжиниринга. Это так называемое обратное проектирование, когда 3D-сканер анализирует форму реального физического объекта, а программное обеспечение на основе полученных данных создает его точную трехмерную цифровую модель. В производстве эта технология может применяться для восстановления деталей, разработки новых, а также модернизации существующих изделий. При этом сокращаются сроки изготовления продукции, удешевляется их производство», — подчеркнул Мирослав Шугнило.

К настоящему времени специалисты УГТ отсканировали около 15 типовых изделий и теперь готовы распространить опыт использования технологии 3D-сканирования на весь завод, провести соответствующее обучение сотрудников подразделений.
