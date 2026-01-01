|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ УВЕЛИЧАТСЯ «ВОЗРАСТНЫЕ» ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ
17:16 23.01.2026
В Беларуси с 1 февраля увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
«Возрастные» доплаты к пенсиям получают почти 560 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.
Размер этих выплат увеличится на 1,2 % и составит для лиц в возрасте:
75 -79 лет – 93,18 руб., а при наличии инвалидности 1 группы - 217,42 руб.
80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 186,36 руб., а при наличии инвалидности I группы – 248,48 руб.
Расходы на «возрастные доплаты» в 2026 году составят по оценке 980 млн. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2026
Курсы в банках
на 23.01.2026
Конвертация в банках
на 23.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте