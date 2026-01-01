В Беларуси с 1 февраля увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

«Возрастные» доплаты к пенсиям получают почти 560 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.

Размер этих выплат увеличится на 1,2 % и составит для лиц в возрасте:

75 -79 лет – 93,18 руб., а при наличии инвалидности 1 группы - 217,42 руб.

80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 186,36 руб., а при наличии инвалидности I группы – 248,48 руб.

Расходы на «возрастные доплаты» в 2026 году составят по оценке 980 млн. рублей.