ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ УВЕЛИЧАТСЯ «ВОЗРАСТНЫЕ» ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ


17:16 23.01.2026

В Беларуси с 1 февраля увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

«Возрастные» доплаты к пенсиям получают почти 560 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.

Размер этих выплат увеличится на 1,2 % и составит для лиц в возрасте:

75 -79 лет – 93,18 руб., а при наличии инвалидности 1 группы - 217,42 руб.

80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 186,36 руб., а при наличии инвалидности I группы – 248,48 руб.

Расходы на «возрастные доплаты» в 2026 году составят по оценке 980 млн. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2026
валюта курс
EUR 3.3380
USD 2.8440
RUB 3.7411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8440 -0.0031
RUB 3.7411 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3300 3.3390
USD 2.8440 2.8490
RUB 3.7320 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1740
EUR/RUB 89.1500 89.5000
USD/RUB 76.1000 76.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте