|23.01.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ ПОВЫШАЮТСЯ РАЗМЕРЫ БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
16:06 23.01.2026
В Беларуси с 1 февраля повышаются размеры бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Новые размеры БПМ будут действовать по 30 апреля 2026 г.
БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 ноября 2025 г., увеличится на 1,2% и составит 496,96 рубля.
Это первый перерасчет БПМ в 2026 году.
