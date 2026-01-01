В Беларуси с 1 февраля повышаются размеры бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Новые размеры БПМ будут действовать по 30 апреля 2026 г.

БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 ноября 2025 г., увеличится на 1,2% и составит 496,96 рубля.

Это первый перерасчет БПМ в 2026 году.